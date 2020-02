La dura pelea legal entre el futbolista Jefferson Farfán y su expareja, la empresaria Melissa Klug, por la manutención de los dos hijos que comparten sigue acaparando la atención de los medios, situación agravada por las recientes declaraciones de la madre de la ‘Foquita’, Rosario Guadalupe.

Desafortunadamente, juicios por alimentos no son tan inusuales en nuestro país. En el 2017 había un total de 2.777 personas -primariamente hombres- inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), número que probablemente no ha disminuido desde la fecha.

Y como lo demuestra el caso de Farfán y Klug, las celebridades tampoco están exentas de involucrarse en líos legales para solucionar este conflicto, aunque sus casos son más notorios. Aquí recordamos otros casos de famosos que recurrieron a las cortes para solucionar la pensión de alimentos.

Christian Meier y Marisol Aguirre

Los problemas entre los actores Christian Meier y Marisol Aguirre comenzaron cuando la pareja se decidió divorciar en 2008, tras trece años de matrimonio y tres hijos juntos.

En 2009 el reconocido actor entabló un juicio de prorrateo de alimentos contra su exesposa, argumentando que ambos debían compartir la manutención de sus hijos y que él no debería ser responsable de pagar el seguro de salud de Aguirre.

Finalmente, tras varios años en las cortes, Meier resultó exitoso en su demanda en 2015, pasando de pagar una pensión mensual de S/.12 mil 240 a una de S/.10 mil 240, con los dos mil faltantes siendo aportados por la madre de sus hijos.

En aquel entonces Armando Lengua-Balbi, representante legal del actor, aclaró que esto no significaba que su patrocinado dejaba en desamparo o reducía la pensión de alimentos a sus hijos.

“Christian Meier seguirá pagando S/.10,240 mensuales, así como los S/.8,000 en promedio para pensiones escolares, seguros de salud y otros”, remarcó a Perú21 Lengua-Balbi.

Karla Tarazona y Leonard León

La tumultuosa relación entre la ahora conductora de televisión y el cantante Leonard León se agravó aún más luego de que se separaran en 2012, después de un incidente en el que el exintegrante del Grupo 5 fue encontrado dormido en el volante de su camioneta tras haber ingerido licor.

Las peleas no terminaron tras culminar la relación. En 2014, Tarazona denunció a León de haberla agredido cuando estaba embarazada. Años después, otra de sus exparejas del músico, Viviana Montaño, también contó que este sufría de episodios violentos.

No fueron los únicos procedimientos legales que hizo la animadora contra León, pues en 2015 Tarazona lo acusó de incumplir el pago del monto acordado en una conciliación respecto a a la pensión de alimentos para sus hijos.

“La suma aproximada (de su deuda) es de 30 mil soles, y le he tenido bastante paciencia. Mi tema (de agresión) lo he dejado a un lado, lo mío ya se superó y ya pasó, ahora mi demanda es de alimento”, indicó en ese entonces Tarazona.

El tiempo no ha podido apaciguar esta tumultuosa relación y recientemente el cantante de cumbia ha pedido a la conductora de "Válgame" un régimen de visitas para ver a sus hijos, por lo que los menores tendrán que presentarse ante un juzgado.

“Me duele como mamá sentar a mis hijos en un lugar así (en un juzgado) para que declaren el por qué quieren ir con él y por qué no. Me duele, ver a mi hijo como se pone cuando lo ve. Mucha gente me juzga, me señala, pero nadie vive el día a día lo que pasan mis hijos”, afirmó Tarazona en su espacio televisivo a inicio de febrero.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

La siguiente relación de Karla Tarazona también le dio problemas legales. Entre 2013 y 2016 la modelo estuvo involucrada sentimentalmente con el cantante de cumbia Christian Domínguez. Fruto de la relación nació el pequeño Valentino el 26 de marzo del 2016, tercer hijo de Tarazona y el segundo de Domínguez, quien ya tenía una hija con su exesposa Melanie Martínez. Pero el nacimiento del niño no pudo remediar la relación y se separaron a inicios de noviembre del mismo año.

Es así que el líder de la Gran Orquesta Internacional perdió una demanda que lo obligó a aumentar la manutención de su hijo en el 2018 y posteriormente perdió una demanda de difamación contra Tarazona a inicios del 2019.

En este caso el tiempo pudo al fin limar las asperezas y en junio del año pasado afirmaron que se han reconciliado por el bien de su pequeño.

“Ya no sé qué va a pasar en la vida de él. Mientras que a mi hijo no le falte nada, que se pare de cabeza si quiere”, dijo Tarazona sobre Domínguez en una reciente entrevista a Trome.pe.

Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Una de las más tumultuosas relaciones de la farándula peruana la protagonizó la modelo Angie Jibaja y el músico Jean Paul Santa María. La mediática relación empezó en 2009, fruto de la cual nacieron Janko (2010) y Gía (2011).

Pero el fin de la relación en el 2012 no significó el final de las peleas entre ambos, iniciando con los intentos de Santa María de negar ser el padre de los dos pequeños, infamemente mediatizado en un episodio de “El valor de la verdad” en setiembre del 2013.

Las dudas sobre el parentesco de los pequeños quedaron zanjadas en 2014, luego de que se revelaran públicamente los resultados de una prueba de ADN en el programa "Amor, amor, amor", tras lo cual Jibaja se quejó que, aun sabiendo la verdad, San María no le ha pasado ni un sol para la manutención de sus hijos.

El problema del dinero continuó siendo motivo de conflicto entre ambas personalidades por varios años, incluso degenerándose en una denuncia por falta de manutención a los hijos que ambos tienen. Para el 2015, una jueza ordenó a ATV el descontarle a Santa María S/.2 mil del sueldo que recibía como integrante del elenco de “Combate”.

La situación se agravó en marzo del 2019, cuando Jibaja perdió la custodia de sus hijos después de confesar, durante una aparición en “El valor de la verdad” emitida el 2 de marzo, que había recaído en su adicción a la cocaína, así como sus pensamientos suicidas.

El Ministerio de la Mujer decidió entregar temporalmente la custodia de sus hijos a Cielo, la hermana de Angie Jibaja, hasta que la modelo termine su rehabilitación. En aquella ocasión la madre de la modelo, Maggie Liza, reveló que Santa María no fue considerado para cuidar de los niños debido a que este todavía no ha reconocido legalmente a los menores.

“Las partidas no tienen la firma de él entonces para ellos (el Ministerio de la Mujer) él está descalificado; aparte él ha demostrado que no cumple (con la manutención) con sus hijos”, declaró Liza.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas

La relación entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas ya tiene seis años de terminada, pero los problemas entre el torero español y la conductora de televisión afloraron a inicios del 2019 por los supuestos problemas que tenía Pavón para ver a su hijo.

“Una vez y otra voy a recoger a Antoñito y no dejan que pase conmigo el fin de semana o que venga conmigo a la playa, le han prohibido este año que venga esta Navidad con mis padres y mis hermanos, con toda la familia que tanto lo quieren”, denunció Pavón en enero del año pasado. “No me dejó llevar a mi hijo a pasar Navidad a España para grabar ese especial con la señora Gisela. Ayer vi a mi hijo en otro programa de América, y lo hizo sin mi consentimiento”.

Para noviembre del mismo año Pavón y Rojas parecieron reconciliar sus diferencias y el torero pudo ver al menor, pero la paz no duró mucho y para fines del año volvió a criticar a la presentadora por supuestamente dejar al menor a cuidado de la nana para "viajar con hombres desconocidos".

“La familia de Sheyla y mi familia están preocupadas por el niño. Está solo con una nana. Nadie entiende qué está pasando. Me da igual lo que haga con su vida. Solo nos preocupa Antoñito. Su mamá no está. Sheyla no lo cuida”, afirmó el exconductor de Espectáculos de Latina a medios locales.

Por su parte, Rojas se defendió ante las acusaciones afirmando que no va a decir nada "porque eso debe quedar entre cuatro paredes. No es la primera vez que él hace esas cosas y yo simplemente he tomado la postura- hace muchos años- porque él y yo ya no tenemos una relación como padres”.

Sin embargo, se quejó que su expareja no hace caso a los acuerdos que llegan ambos como padres y que lo que se conversa con él "le entra por un oído y le sale por el otro"

“Soy una mujer que trabaja, que saca adelante a su hijo, con errores por supuesto”, añadió. "No soy perfecta, creo que nadie es perfecto. Lo más importante es que saco adelante a mi hijo y a mi familia, salgo adelante yo pese a todo lo que pueden decir o hacer de mí; eso habla más que mil palabras”

