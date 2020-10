Aunque todavía no se han aclarado los motivos de la separación de Demi Lovato y el actor Max Ehrich, la expareja sigue dando que hablar con sus recientes publicaciones. Esta vez, fue Demi Lovato quien encendió la polémica con un estreno musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Sorry not sorry” y “Échame la culpa” anunció el estreno inesperado de su nuevo tema “Still have me”, canción que cuenta con una letra y melodía que habla del dolor y la separación.

En uno de los conmovedores versos de la canción, Demi Lovato asegura que hoy en día su vida es un “desastre” y que preferiría “estar sola” mientras sanan sus heridas. Muchos han supuesto que este mensaje será una indirecta para Max Ehrich.

Por si no fuera suficiente, la intérprete de 28 años, quien hasta hace poco calificaba a Ehrich como “el hombre perfecto” y con quien deseaba “pasar el resto de mi vida”, lo acusó de querer “robar” su “luz”.

“Soy un desastre y todavía estoy rota, pero poco a poco voy encontrando la forma de salir de esta. Me siento como si alguien hubiera robado casi toda la luz que tengo… Ya no me queda mucha, pero al menos me tengo a mí misma. Todo a mi alrededor se ha roto en pedazos, todos los altos son ahora bajos, pero no importa, porque ahora prefiero estar sola”, señaló Demi en su canción.

Hasta el momento, Lovato no ha ha dado declaraciones sobre el fin de su romance, pero se confirmó la separación dos meses después de su compromiso. Según señaló una fuente a E! la pareja peleaba mucho.

“Estaban discutiendo mucho... Ha habido mucha tensión y Demi lo dejó para tener la cabeza despejada”, señaló la fuente. “Ella no sabía quién era realmente Max y no creía que tuviera buenas intenciones”, añadió.

Cabe resaltar que la cantante ya se encontraba planeando la boda, la cual iba a ser una ceremonia íntima en una casa que Lovato compró en Los Ángeles.

VIDEO RECOMENDADO

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato (16/04/20)