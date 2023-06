En una entrevista con GQ Hype Spain, Demi Lovato se sinceró acerca de su sexualidad y los pronombres con los que se identifica. Recordemos que recientemente retornó a “ella”, cuando en un principio pidió que se refirieran a ella como “elle”.

“De hecho, he vuelto a adoptar los pronombres ella, inició. “Soy una persona tan fluida…. Sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada y mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar al baño y decía, ‘mujeres’ y ‘hombres’, no me sentí como había un baño para mí porque no me sentía necesariamente mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente me sentí como un ser humano. Y eso es lo que ellos sobre. Para mí, es como sentirse humano en el fondo”.

“Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres”, dijo Lovato al medio. “Fue absolutamente agotador. Me cansé. Pero por eso mismo, sé que es importante seguir corriendo la voz”.

La cantante también confesó que aún no se siente totalmente cómoda en ciertos lugares, por lo que le gustaría que hubiera más espacios neutros. “Me enfrento a esto todos los días”, dijo. “Por ejemplo, en baños públicos. Tener que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifique del todo. O también sucede al llenar formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro donde tengas que especificar tu género. Solo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí”.