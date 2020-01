Cantante Demi Lovato utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su presentación previa al inicio del Super Bowl LIV, evento que se realizará el domingo 2 de febrero en Miami, Estados Unidos.

“Estaré cantando el himno nacional en el Super Bowl LIV. Nos vemos en Miami”, expresó la artista de 27 años en su red social. La publicación estuvo acompañada de una fotografía, donde ella es la protagonista.

Por su parte, la organización del Super Bowl LIV lanzó la noticia desde su Twitter oficial. “Estamos emocionados de anunciar que Demi Lovato nos ayudará a culminar nuestra centésima temporada cantando el himno nacional en #SuperBowl LIV”, se pudo leer.

El anuncio de esta presentación recibió las distintas reacciones de los fans, quienes aplaudieron el talento de la exestrella de Disney, intérprete de temas como “Sorry not sorry”, “Cool for the summer” y “Give your heart a break”.

En 2019, la encargada de cantar el himno fue la intérprete afroamericana Gladys Knight. Mientras que el año anterior, Pink lo entonó a pesar de estar batallando contra la influenza.

De esta manera, Demi Lovato está demostrando que viene retomando con fuerza su carrera musical, pues como se recuerda, el 26 de enero ofrecerá una presentación en vivo el los premios Grammy 2020.