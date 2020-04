Las cantantes Selena Gómez y Demi Lovato mantuvieron una amistad muy sonada desde su niñez y parte de su adolescencia; sin embargo, con el tiempo esto fue cambiando, así lo aseguró la intérprete de “Sorry not sorry”.

En una reciente entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Demi Lovato habló sobre su regreso a la música luego de dos años de ausencia, su vida amorosa, su proceso de recuperación y cuáles de sus amistades de infancia todavía continúan.

A pesar del homenaje público que Selena Gómez le hizo a Demi Lovato después de su actuación de los Grammys 2020, en enero, la intérprete de 27 años aseguró que no supo cómo responderle a su examiga, pues la mención la hizo tener sentimientos encontrados.

Luego que Demi cantara “Anyone” durante la ceremonia de premiación, tema que grabó en julio de 2018 antes de su sobredosis, Selena publicó un mensaje de agradecimiento a través de Instagram.

“Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso e inspirador que fue este momento. Demi, estoy muy feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía", escribió Selena Gómez, pero Lovato nunca respondió.

¿El motivo? Según la publicación, Demi Lovato tuvo razones para no contestar el mensaje de Selena; sin embargo, no quiso entrar en detalles durante la entrevista. Lo que sí aclaró es que ya no existe una amistad, pero que el cariño prevalece.

“Cuando creces con alguien, siempre vas a sentir amor por ellos, pero no soy amiga de ella (Selena Gomez), así que sentí… que siempre tendré amor por ella y les deseo a todos nada más que lo mejor”, precisó.

Recordemos que las cantantes participaron del programa infantil “Barney” cuando aún eran niñas y luego se convirtieron en jóvenes estrellas de Disney Channel. Luego, cada una emprendió sus propios proyectos y superaron diversas dificultades.

