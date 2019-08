"Descendientes" 3: las últimas canciones de Cameron Boyce junto a sus compañeros de Disney Channel

La inesperada muerte de Cameron Boyce fue un duro golpe para los fans pero también para sus compañeros de "Descendientes". La desaparición del joven actor de Disney dejó un gran vació y muchos proyectos a medias, pero otros se llegaron a concretar como las últimas canciones que grabó junto a sus compañeros Dove Cameron, Booboo Stewart y Sarah Jeffery.



El elenco de la serie de Disney eran muy unidos, ya que en muchas oportunidades han grabado diversos videos para alegrar a sus seguidores mientras esperaban el estreno de las nuevas películas y esta vez previó a "Descendientes" 3, los jóvenes actores se juntaron para crear una versión de CARscendants.

En los clips que han sido compartidos en YouTube se ve a Cameron, Dove, Booboo y Sarah disfrutando de grandes momentos en un auto y deleitando a todos con sus preciosas voces. Los fans se han mostrado más que felices con estos videos que mantendrán el recuerdo del joven actor de Disney por siempre.

LAS ÚLTIMAS CANCIONES DE CAMERON BOYCE Y DOVE CAMERON

El elenco se turnaba al volante mientras cantaban "Do What You Gotta Do" de la película lanzada recientemente.



El video, que fue filmado antes del fallecimiento prematuro de Cameron, fue publicado el pasado 16 de agosto y actualmente suma más de dos millones de reproducciones.



Pero esta no ha sido la única canción que ha quedado para el recuerdo, ya que también grabaron la canción "Queen of Mean" que tiene más de 10 millones y medio de reproducciones.