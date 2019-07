"Los descendientes": Sofía Carson rindió conmovedor tributo a Cameron Boyce

El joven elenco de la película "Los descendientes 3" todavía está lidiando con la pérdida de compañero Cameron Boyce. La actriz estadounidense Sofia Carson utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos sobre la muerte del actor, quien repentinamente falleció el 6 de julio debido a un ataque de epilepsia.



"A nuestro ángel, no hay palabras suficientes. Nunca habrá palabras suficientes. No me atreví a hacer esto porque hacerlo se vuelve real ", publicó la actriz en Instagram con una foto en blanco y negro de Boyce.



"Dejarte ir no es algo que yo sepa hacer", agregó. "Y simplemente no puedo entender vivir en un mundo sin ti. Te quiero, Cam. Y yo te amaré. Siempre", añadió Carson.



A las horas de compartir la foto y el mensaje, Sofía compartió un video inédito de Cameron cantando.

Carson y Boyce protagonizaron las películas de Disney Channel "Los descendientes". La entrega final se estrenará el 2 de agosto. Carson interpreta a Evie, la hija de la Reina Malvada y Boyce interpreta a Carlos, hijo de Cruella de vil.



La alfombra roja de la tercera entrega fue programada para el 22 de julio, sin embargo, se canceló el jueves pasado. Disney decidió por donar ese dinero para el Proyecto Thirst."Los descendientes 3" se dedicará a su memoria, con el permiso de su familia.