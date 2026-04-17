El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima como uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la cultura pop. Esta nueva edición se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en el distrito de Jesús María. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Durante cuatro días, el festival reunirá a miles de asistentes interesados en el cómic, el anime, el cine, las series y los videojuegos. El evento se ha consolidado como una de las principales plataformas geek del país y contará con grandes artistas invitados.

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Entre los invitados internacionales destaca Jorge Enrique Abello, recordado por su papel en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”. También estará presente Alexander Garfin, conocido por interpretar a ‘Jordan Kent’ en la serie “Superman & Lois”.

El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima el próximo 30 de abril en Jesús María. (Foto: Difusión)

La lista de invitados incluye además a Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., reconocidos por su participación en “Power Rangers: Tormenta Ninja”. Se suma el actor de doblaje Ernesto Lezama, conocido por dar voz a personajes de “Dragon Ball”, además de figuras icónicas de los Looney Tunes.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Yumi Matsuzawa, quien ofrecerá un concierto sinfónico por los 40 años de “Saint Seiya”, interpretando reconocidos temas de esta popular saga y otras producciones.

El festival contará con más de 100 tiendas especializadas que ofrecerán productos exclusivos y artículos de colección. Además, habrá una zona dedicada a artistas nacionales, donde más de 30 creadores mostrarán su talento en vivo, incluyendo ilustración, escultura e historieta.

El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima el próximo 30 de abril en Jesús María. (Foto: Difusión)

Entre las principales actividades destacan las zonas de fotos temáticas, música en vivo, torneos de videojuegos y experiencias tecnológicas. También se desarrollarán concursos como el cosplay internacional organizado por Yamato, además del concurso nacional de cómics y la tradicional pelea de botargas. El Día del Cómic Festival 2026 se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.