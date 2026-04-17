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El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima el próximo 30 de abril en Jesús María. (Foto: Difusión)
El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima el próximo 30 de abril en Jesús María. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima como uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la cultura pop. Esta nueva edición se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en el distrito de Jesús María. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

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