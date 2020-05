Antes de que la fama y el glamour forme parte de sus vidas, algunos actores de Hollywood tenían trabajos comunes con ínfimas remuneraciones. Maquilladores de cadáveres, strippers, carpinteros, azafatas, payasos y otras labores figuran en esta lista.

EVANGELINE LILLY

Antes de alcanzar notable fama por su participación en “Lost”, la actriz se dedicaba al modelaje, pero antes de eso fue azafata. Su vida cambió cuando un representante de una agencia de modelos la vio durante un vuelo y no perdió la oportunidad de contactarla.

ASHTON KUTCHER

Estuvo cerca de graduarse como ingeniero, pero el destino lo acercó a un agente en un bar llamado The Airliner en Iowa City, Iowa, y fue contratado para entrar en “Fresh Faces of Iowa”, un concurso de modelos. No solo participó, sino que obtuvo el primer lugar. Tras ello se dedicó al modelaje, luego llegó la actuación a su vida.

HARRISON FORD

​Uno de los actores más populares de Hollywood de los últimos 40 años estaba trabajando como carpintero cuando un amigo le presentó a George Lucas. Su carrera trunca como actor le había hecho cambiar el rumbo, pero este encuentro fortuito marcó su destino profesional.

JASON STATHAM

​Famoso por sus papeles de acción, el actor era un vendedor de perfumes y joyas cuando lo descubrieron. Su aspecto de hombre común muy masculino fue su pasaporte al modelaje. Tiempo después decidió dedicarse a la actuación.

CHRIS PRATT

El protagonista de “Guardianes de la Galaxia” trabajaba como mesero cuando le tocó atender a la directora Rae Dawn Chong. Ella le propuso protagonizar su corto “Cursed Part 3″.

STEVEN SEAGAL

Experto en artes marciales, vivía de enseñar esta disciplina y de crear coreografías de acción para películas. Resultó ser que uno de sus alumnos era agente y decidió presentarlo a un productor de Hollywood y su vida cambió radicalmente.

MARILYN MONROE

Marilyn Monroe no tenía entre sus planes ser actriz. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una fábrica de municiones, cuando un fotógrafo asistió al lugar para mostrar el trabajo de las mujeres durante la guerra. Su rostro no pasó desapercibido y pronto comenzó a posar como modelo, luego vino la actuación.

JOHNNY DEPP

El actor comenzó su andadura profesional como vendedor de lapiceros. También trabajó en una gasolinera y antes de incursionar en la actuación, laboró como mecánico, pese a tener escasos conocimientos en ese rubro.

HUGH JACKMAN

El primer trabajo remunerado como artista del popular Wolverine de “X-Men” fue haciendo de payaso en fiestas infantiles. El actor reconoció que fue uno de los trabajos más difíciles de su vida.

WHOOPI GOLDBERG

Mientras la protagonista de “The Color Purple” estudiaba en la Escuela secundaria de Arte, tuvo que realizar trabajos como albañil, camarera e incluso maquilladora de cadáveres. De esta manera podía costearse sus estudios, y además, lograba mantener a su hija, ya que fue madre soltera a los dieciocho años.

CHANNING TATUM

El actor estadounidense tuvo que trabajar como stripper a la edad de diecinueve años para poder cubrir sus gastos antes de lograr convertirse en actor. También trabajó como modelo y bailarín en videoclips.

GEORGE CLOONEY

Mientras estudiaba en la universidad, el actor estadounidense se dedicó a vender trajes y zapatos para hombre. También ejerció como mozo de almacén y Justo antes de ser actor, era vendedor de seguros.

BRAD PITT

Mientras el actor probaba suerte en el mundo del cine, disfrazado de pollo, repartía publicidad del restaurante Pollo Loco. También trabajó como repartidor de refrigeradores y como chofer de limusina.

JULIA ROBERTS

Julia siempre tuvo claro que quería dedicarse a la actuación, pero para poder costearse las clases de interpretación, laboró en una zapatería y en una heladería sirviendo helados.

JENNIFER LÓPEZ

La actriz tuvo que trabajar como recepcionista en un bufete de abogados para conseguir el dinero suficiente hasta llegar a triunfar. A la vez compaginaba este empleo con clases de baile y canto.

