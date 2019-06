Día del Padre: famosos comparten fotos y mensajes a sus papás

El Día del Padre es una de las fechas más celebradas del año y algunos famosos utilizan sus cuentas de Instagram para compartir inspiradores mensajes conmemorando esta fecha. Además, comparten fotos al lado de sus hijos, esposos y padres en este día tan especial.



En la galería que abre este artículo, te presentamos las tiernas fotografías y mensajes que diversas celebridades han publicado con el fin de reconocer el trabajo de los papás.



Una de ellas fue Aislinn Derbez, quien han conformado una familia muy linda con el actor Mauricio Ochmann. La hija de Eugenio Derbez decidió dedicarle un emotivo mensaje a Mauricio acompañado de una tierna fotografía a lado de su hija Kailani.

"Me atrevería a decir que lograr ser un papá consciente es el trabajo más difícil de lograr en esta vida. Tú lo logras TODOS los días, Mauricio. Tener un hijo puede ser tan demandante que a veces nos perdemos en la supervivencia y dejamos a un lado la calidad de los momentos del día a día. Yo he sido testigo de cómo siempre le das a tus hijas lo más importante y menos fácil de lograr: calidad de tiempo, presencia absoluta, paciencia, estructura, y amor incondicional. Y sobre todo sabes que no hay mejor manera de educar que siendo el ejemplo en vida de cómo te gustaría que tus hijos sean en un futuro.

Cuando no encuentro la solución a cómo reaccionar o ser una madre más paciente y consciente, volteo a verte y siempre veo la respuesta en tus acciones", escribió la estrella mexicana.



"Sé que soy muy afortunada de saber que cuento contigo en cualquier momento pase lo que pase. Gracias por ser mamá y papá a la vez.

Gracias por ser mi maestro en esto de ser familia y equipo.

He aprendido cosas maravillosas contigo y sin duda he logrado sacado lo mejor de mi como mamá gracias a tu ejemplo como padre.

Te amo inmensamente", concluyó la actriz.

Kim Kardashian fue otra de las celebridades en conmemorar por medio de sus redes el Día del Padre, y con un colección de fotografías envío un amoroso mensaje al padre de sus hijos, Kanye West

El mexicano Eduardo Derbez también compartió una fotografía donde, sin poder evitar resaltar el enorme parecido que tiene con su papá, felicitó al productor y le agradeció por haberle dado la vida.