Diego Boneta sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías de su reciente visita al Perú, donde disfrutó de los principales atractivos turísticos de Cusco. El actor llegó al país como parte de una invitación de la prestigiosa firma de joyas Tiffany & Co., que también convocó a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una serie de imágenes de su experiencia en territorio peruano, mostrando algunos de los lugares que recorrió durante su estadía. Diego evidenció que estuvo acompañado de su hermano Santiago Boneta, con quien disfrutó de esta aventura por Cusco.

Diego Boneta recorrió el Valle Sagrado de los Incas, uno de los destinos más representativos de Cusco. Las fotografías publicadas en sus redes sociales permitieron conocer algunos detalles de su viaje, marcado por los paisajes andinos y el patrimonio cultural de la región.

Su llegada sorprendió a todos, al igual que la visita de Antonela Roccuzzo, quien también viajó a Cusco gracias a una invitación de Tiffany & Co. La esposa de ‘Lio’ fue otra de las famosas internacionales que visitó el Perú gracias a la firma de lujo.

Cabe resaltar que el talento peruano también se hizo presente en la visita a Cusco de los famosos. La actriz Alessandra Denegri y la influencer y exreina de belleza, Natalie Vértiz, también dijeron presente en la travesía por Cusco.

Diego Boneta sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías de su reciente visita al Perú. (Foto: Instagram / @diego)

Cabe recordar que Diego Boneta alcanzó gran reconocimiento internacional por interpretar al cantante Luis Miguel en la exitosa serie biográfica de Netflix. A lo largo de su trayectoria también ha participado en producciones como “Rebelde”, “Rock of Ages”, “Scream Queens” y “Terminator: Dark Fate”, consolidando su carrera tanto en la televisión como en el cine.