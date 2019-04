Diego Boneta: actor se pronuncia ante polémico "beso robado" por actriz chilena 

Diego Boneta se pronunció sobre el polémico momento vivido con la actriz chilena Daniela Palavecino durante una entrevista que esta le hizo en su visita al Festival de Viña del Mar, en febrero pasado.

"Lo raro fue que mi cuenta de Twitter fue hackeada, entonces de repente cuando empecé a ver todas estas cosas (del movimiento #MeToo) no entendía hasta que vi que fue un tuit que yo no había subido. La verdad, lo último que quería es que le perjudicara la carrera a esta mujer. Entiendo la postura de los fans, de sus comentarios y lo que estaban diciendo, pero al final de cuentas tampoco sentí que fuera para tanto", explicó el actor en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Boneta responden a un supuesto tuit que este habría escrito en una publicación del portal de noticias "Quién", donde se da a conocer el encuentro televisivo entre el mexicano y la chilena.

"Conductora besa a Diego Boneta y enciende la polémica: ¿Es acoso?"se lee en el post de "Quien". A lo que el mexicano habría respondido: "#MeToo".

El supuesto tuit de Diego Boneta a la publicación del portal "Quién".

En la mencionada entrevista, Diego Boneta haber sentido acoso por parte de Palavecino, sin embargo manifestó que todo alrededor del movimiento #MeToo merece tratarse con seriedad y respeto.

LA RESPUESTA DE PALAVECINO

"Quiero hablarles de cómo fue realmente el video con Diego Boneta, es súper importante que entiendan el contexto. Estábamos en la gala del Festival de Viña, yo como actriz propuse hacer notas diferentes, un poco más lúdicas. Y a Diego le propuse recrear la típica escena del beso entre los animadores y él como actor captó la situación. Todo fluyó de manera muy orgánica, en ningún momento hubo algo incómodo ni forzado, para nada. De hecho, después de la nota y le di las gracias por la buena onda, por su disposición. Él también me agradeció y me dijo que todo había estado súper entretenido. Era importante para mí aclararles cómo fue realmente la situación porque he recibido muchos comentarios. Así fue realmente y nada más", explicó la actriz chilena.