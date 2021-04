El cantante peruano Diego Dibós, líder de la agrupación de rock TK, se encuentra en la unidad de cuidado intensivos luchando contra la COVID-19, según confirmó su colega y amigo Ricardo Brenneisen, vocalista y líder de Dolores Delirio.

El músico, que lanzó una colaboración con Diego Dibós a finales de 2020, se pronunció sobre el cantante el pasado 17 de abril, día en el que se realizó una misa por su salud. El evento virtual fue creado por la hermana del integrante de TK.

“Hace unos meses Diego Dibós me llamo y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dude, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo, el resultado termino siendo buenísimo, honestamente creo que Diego te guste o no su música es un muy buen productor y compositor”, empezó en su mensaje Brenneisen.

“Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus”, dijo.

Asimismo, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) compartió el link del evento virtual que se realizó el pasado 17 de abril. “Por la salud de nuestro asociado Diego Dibós será oficiada hoy una misa”, reseñó.

A la ola de mensajes de aliento se han sumado los pronunciamientos de otras bandas de la escena local como Trémolo y Campo de Almas. Además de la comunidad de su grupo TK.

