Dina Paucar se sumó a la ola de reacciones tras el atentado que sufrió Agua Marina el pasado miércoles 8 de octubre, cuando ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. La cantante vernacular expresó su angustia y solidaridad con sus colegas.

En medio de un show en la localidad de Pichanaqui, Dina Paucar hizo una pausa para manifestar su pesar frente al ataque que sufrió Agua Marina. Con lágrimas en los ojos, comunicó el lamentable atentado.

“Son cinco músicos heridos y esto podemos pasar nosotros también. Por la espalda le han metido una ráfaga de disparos. Creo que esos delincuentes tienen mejores armas que nuestra Policía Nacional. Qué pena poderlo decir. Estamos muy acongojados, muy adoloridos, la verdad”, dijo la cantante.

Dina Paucar detuvo concierto en vivo tras enterarse del atentado contra Agua Marina. (Foto: Instagram)

“Mi amigo Manuel, el guitarrista de Agua Marina, es mi superamigo y todos ellos... igual que todos, somos hermanos de la música”, agregó Dina Paucar, resaltando su cercanía con los integrantes del grupo.

Asimismo, Dina Paucar alzó su voz de protesta contra las autoridades por su indiferencia frente a los atentados que sufren los artistas. “Lo único que le pedimos a esta presidenta es que ya se ponga las faldas bien puestas, sinceramente”, precisó.

Como se recuerda, el pasado miércoles 8 de octubre Agua Marina sufrió un atentado durante un concierto en vivo en el Círculo Militar de Chorrillos. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario donde se encontraba la agrupación, dejando cinco heridos.

El icónico grupo de cumbia Agua Marina sufrió un atentado a balazos durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos el 8 de octubre | Captura de video

Según informó la policía, se hallaron al menos 23 casquillos de bala, lo que confirmó el uso de un arma de ráfaga automática. Tras el atentado contra Agua Marina, la policía confirmó que se activó el plan cerco para capturar a los responsables del hecho.