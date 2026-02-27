Resumen

La edición de este año pone especial énfasis en la continuidad artística con la participación de Chapimarca | Foto: Difusión
El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro presentó la tercera edición de su espectáculo “Que viva la tradición”, que se realizará el próximo 21 de marzo a las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés.

