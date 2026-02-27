El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro presentó la tercera edición de su espectáculo “Que viva la tradición”, que se realizará el próximo 21 de marzo a las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés.

Junto a Gaitán Castro, la cartelera incluye a figuras de trayectoria como Amanda Portales, Julio Humala, Kiko Revatta y María Jesús Rodríguez.

De ese modo, la edición de este año pone especial énfasis en la continuidad artística con la participación de Chapimarca, una agrupación emergente de Apurímac.

“Nuestra tradición no debe morir, es nuestro patrimonio intangible y debemos preservarlo. Cuidarlo y promoverlo para que las nuevas generaciones aprendan a amarla”, enfatizó el intérprete de “El Perú nació serrano”.

La puesta en escena, que tendrá una duración aproximada de dos horas, contará con el acompañamiento de la banda El Sol, además de un despliegue de danzas típicas, efectos visuales y juegos de luces diseñados para recrear las festividades y costumbres de los pueblos andinos.

“Será una noche mágica, de recuerdos, de mucha nostalgia pero también de alegría. Con cada tema viajaremos por cada uno de los rincones de nuestra patria”, añadió Gaitán Castro.

Detalles del evento:

Fecha: 21 de marzo de 2026

Lugar: Teatro Peruano Japonés

Hora: 20:00 horas

Venta de entradas: Joinnus

VIDEO RECOMENDADO: