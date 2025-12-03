La polémica en torno a Miss Universo 2025 sigue escalando. Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, presentó una denuncia penal por presunta difamación contra la mexicana Fátima Bosch, ganadora del certamen, según informó el propio concurso tailandés a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

El pronunciamiento detalla que el empresario niega haber insultado a Bosch durante una reunión con las candidatas realizada el 4 de noviembre de 2025. “Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘dumbhead’ (cabeza hueca)”, señala el documento, que añade que el término pronunciado fue “damage” (daño), algo que —asegura— puede comprobarse en las grabaciones de audio difundidas públicamente.

Según la versión de Itsaragrisil, lo que realmente dijo en aquella reunión fue: “Si sigues las órdenes de tu director nacional te perjudicarás; si no, puedes hacerlo. Estoy muy feliz y el buen informe se enviará a la organización” . Sin embargo, tras abandonar la sala, Bosch declaró a los medios que el empresario la había atacado verbalmente y la había llamado “tonta”, generando un fuerte revuelo mediático.

Nawat Itsaragrisil niega insulto a Miss Universo y la denuncia penalmente en Tailandia. (Foto: Composición)

El comunicado indica que la modelo habría continuado con estas acusaciones en diversas entrevistas, “aparentemente para beneficio personal y para justificarse a lo largo de la competencia” . Por ello, el 12 de noviembre, Itsaragrisil formalizó una denuncia penal en su contra en Tailandia.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre el avance del proceso legal, aunque la organización tailandesa advirtió que emprenderá nuevas acciones si detecta otras declaraciones consideradas difamatorias.

Fátima Bosch, quien además enfrenta cuestionamientos por un presunto vínculo entre su padre y el director del certamen, no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la denuncia.

El origen de la controversia

El conflicto comenzó el 4 de noviembre, cuando Bosch afirmó ante reporteros que Itsaragrisil la había llamado “tonta” durante una reunión previa a la imposición de bandas de Miss Universo. Visiblemente afectada, la mexicana denunció públicamente el presunto maltrato y pidió respeto para las mujeres dentro del certamen.

“ Lo que su director hizo es irrespetuoso (…) Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz”, expresó en ese momento. La declaración encendió el debate sobre la conducta de los organizadores y el rol de las candidatas dentro del concurso.