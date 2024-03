La conocida diseñadora peruana, Cinthia Vigil, denunció ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ al Dr. Víctor Fong por una mala praxis estética. Este caso se suma al de Maricielo Effio, quien acusó al especialista por el mismo motivo.

De acuerdo a Vigil, todo inició el 12 de febrero del 2021 cuando acudió al mencionado doctor para una inyección de ácido hialurónico pero que finalmente fue una inserción de biopolímeros que terminaron infectando el área de sus glúteos.

“Estuve año y medio muy mal, tomando tramadol y morfina, estoy mal de los nervios, yo no duermo bien (...) El pus se me salía de las piernas, la ropa se me pegaba al cuerpo”, dijo muy indignada.

“Me dijo que yo necesitaba bótox, ahí es donde me presenta el producto, active gel, me dice que es uno top. Pero después lo veo a este doctor, con algunos personajes de la televisión, colocando el producto. Por un tema de amistad, sabía que no era cualquier doctor, sino un cirujano colegiado, voy a la clínica y me coloca el producto”, agregó.

En esa misma línea, la diseñadora indicó que se colocó poca cantidad de active gel por ser costoso. Además, afirmó que el especialista le indicó que el producto se reabsorbía, por lo que debería haberse colocado en mayor proporción. Luego de la intervención se le formó un bulto y le reclamó a Fong.

La justificación que le dio el especialista fue: “Has invertido muy poquito, debiste ponerte más producto, por ello no ves resultados que has querido”. Tras ello, en 2022 Vigil se hizo una lipotransferencia con otro doctor, pero comenzó a sentirse mal y acudió con Víctor para que presuntamente le quite el producto que le hizo daño.

Respuesta del Dr. Víctor Fong

La abogada del Dr. Víctor Fong se pronunció sobre la situación legal de su patrocinado. Incluso, contó que el médico no reconoce responsabilidad alguna sobre la salud de la diseñadora.

“La señora Vigil ha presentado una denuncia al doctor Víctor Fong el año pasado. Esta denuncia de la cual el doctor no reconoce ninguna responsabilidad, está en investigación; y comprenderá usted que el código procesal penal me obliga como obliga al doctor y como obliga a todos a mantener la reserva con respecto a lo que se está investigando”, dijo la letrada.