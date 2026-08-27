Stella Parton, hermana de la fallecida cantautora Dolly Parton, reveló durante un homenaje en Internet que la estrella del country estaba dispuesta a probar medicamentos experimentales contra el cáncer para ayudar a futuros pacientes en caso de no tener esperanzas de recuperación.

La estrella estadounidense falleció el pasado martes 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra la enfermedad, luego de ser ingresada días antes en un hospital de Nashville por complicaciones renales y autoinmunitarias.

El anuncio oficial de su deceso lo realizó su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, a través de un video en la cuenta de Instagram de la intérprete por petición directa de la artista.

En un escrito publicado en la red social X, Stella Parton resaltó el carácter generoso de su hermana y compartió detalles del compromiso que mantuvo hasta sus últimos días.

“Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”, expresó.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido en la página web de la artista, los restos de la también actriz y filántropa serán despedidos en una ceremonia privada reservada exclusivamente para sus familiares más cercanos.

Asimismo, la organización solicitó a sus seguidores abstenerse de enviar arreglos florales y realizar en su lugar donaciones a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton.

*Con información de EFE

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