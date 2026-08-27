La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

Stella Parton, hermana de la fallecida cantautora Dolly Parton, reveló durante un homenaje en Internet que la estrella del country estaba dispuesta a probar medicamentos experimentales contra el cáncer para ayudar a futuros pacientes en caso de no tener esperanzas de recuperación.

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