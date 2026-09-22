La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ. La leyenda del country falleció el pasado 25 de agosto, a los 80 años.

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que “no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico”.

La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

La compositora de éxitos como “Jolene” o “I will always love you”, que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

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Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Dolly Parton financió con un millón de dólares la investigación de la vacuna de Moderna. (Foto: AFP)

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.