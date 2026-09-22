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Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer. (Foto: BRIDGET BENNETT / AFP)
Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer. (Foto: BRIDGET BENNETT / AFP)
/ BRIDGET BENNETT
Por Agencia EFE

La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ. La leyenda del country falleció el pasado 25 de agosto, a los 80 años.

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