Laura Torres, Rocío Garcel y Jorge Roig, actores de doblaje reconocidos por dar vida a icónicos personajes de “Dragon Ball” y más serie, confirmaron su llegada a Perú como invitados principales de la Feria Manya Coleccionables: Edición “Guerreros Z 2.0”.

El esperado encuentro se realizará del 24 al 26 de abril en el Cercado de Lima, donde los asistentes podrán participar de un meet & greet gratuito. La presencia de estas voces emblemáticas promete despertar la nostalgia de quienes crecieron viendo estas producciones en televisión.

Laura Torres es recordada por interpretar a Goku niño, Gohan niño y Goten en “Dragon Ball”, convirtiéndose en una de las voces más queridas del doblaje latino. Su participación es una de las más esperadas por los seguidores del anime en el país.

Actores que dieron su voz a Goku, Bulma y el Maestro Roshi llegarán a Perú. (Foto: Difusión)

Por su parte, Rocío Garcel ha marcado generaciones con personajes como Remi, She-Ra, Astroboy, Bulma y Mamá Coco, marcando así una destacada trayectoria en el mundo del doblaje de producciones animadas.

En tanto, Jorge Roig es ampliamente reconocido por dar voz al Maestro Roshi en “Dragon Ball”, así como a otros personajes icónicos como el Señor Miyagi, Hordak y Miguel Ángel de “Las Tortugas Ninja”, sumando una amplia experiencia en producciones internacionales.

Durante su visita, los tres actores compartirán con el público en sesiones de fotos y firmas de autógrafos, ofreciendo una experiencia cercana y única para los fans. El ingreso a la feria será libre y permitirá que más personas puedan disfrutar de este encuentro especial.

La Feria Manya Coleccionables se desarrollará desde las 11 a.m. en el Cercado de Lima y reunirá a seguidores del anime y la cultura pop en un espacio que celebra el impacto de Dragon Ball.