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Actores que dieron su voz a Goku, Bulma y el Maestro Roshi llegarán a Perú. (Foto: Difusión)
Actores que dieron su voz a Goku, Bulma y el Maestro Roshi llegarán a Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Laura Torres, Rocío Garcel y Jorge Roig, actores de doblaje reconocidos por dar vida a icónicos personajes de “Dragon Ball” y más serie, confirmaron su llegada a Perú como invitados principales de la Feria Manya Coleccionables: Edición “Guerreros Z 2.0”.

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