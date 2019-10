Sebastián Rulli se encuentra en el mejor momento de su vida ya que está gozando el éxito con la serie “El Dragón” de Univisión y de la hermosa relación que tiene al lado de la actriz Angelique Boyer . El intérprete argentino siente que este papel es el mejor que le ha tocado interpretar a lo largo de su carrera por el mensaje que emite.

“El Dragón” es un proyecto que está basado en el libro del escritor español Arturo Pérez Reverte. La historia cuenta la vida de ‘Miguel Garza’, un hombre que lo tiene todo y piensa que todos giran a su alrededor, pero con el paso del tiempo se da cuenta que su peor enemigo es la ambición.

Por esta razón es que Sebastián Rulli se siente feliz con su personaje, ya que a través de su trabajo puede dejar un gran mensaje a esta sociedad que poco a poco se viene corrompiendo.

“Para muchos somos ejemplos a seguir, no solamente como actores sino también personajes que interpretamos y, sobre todo en la televisión que está dirigida a la familia, a un público abierto. Creo que sí tenemos una responsabilidad y hoy por hoy tenemos que cuidad mucho eso. Siento que las cosas se pueden ir mejor, se pueden hacer mejor”, dijo galán de telenovelas sobre el mensaje tras la trama. “Este es el objetivo que tienen en El Dragón. Me siento muy orgulloso de ser parte de él”, comento el actor para la revista People en Español.

Pero en esta entrevista no solo habló de su personaje, sino de la intensa y hermosa relación que tiene al lado de su novia, la también actriz Angelique Boyer y confesó que no se quiere casar con ella.

¿POR QUÉ SEBASTIÁN RULLI NO QUIERE CASARSE CON ANGELIQUE BOYER?

Sebastián Rulli está más feliz que nunca al lado de su novia Angelique Boyer, con la que no piensa casarse ya que ambos están de acuerdo que su amor va más allá del matrimonio.

Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, confesó Rulli.

Los fans han quedado debastados tras esta dura confesión por parte del actor, pero lo que ellos esperan es que la pareja siga feliz y disfrutando del maravilloso amor que se tienen.





¿CÓMO SE CONOCIERON SEBASTIÁN RULLI Y ANGELIQUE BOYER?

En 2013 ambos compartieron créditos en la telenovela “Lo que la vida me robó”, así como en la obra de teatro “Los derechos de la mujer”, donde se conocieron más a fondo y tras la cual iniciaron una relación.

Ambos se han apoyado en sus proyectos profesionales y personales. A través de redes sociales, alfombras rojas y estrenos, los hemos visto desfilar juntos.

Asimismo, recordemos la ocasión en la que Sebastián Rulli inició un viaje en motocicleta, gracias al cual pasó varios días lejos de su amada, ella lo respaldó y le deseó lo mejor.

En su tiempo libre, ambos procuran pasar el mayor tiempo juntos, pero también con Santiago, hijo del actor. Tan bien se lleva ella con su hijastro, que hasta él a expresado su admiración por la actriz.