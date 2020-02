Drew Barrymore es una de las celebridades más influyentes de Estados Unidos y ella utiliza las redes sociales para dirigirse a sus millones de seguidores con videos y fotografías. Recientemente, una publicación de Instagram de la estrella generó distintas reacciones al referirse a su secreto para bajar de peso.

Según detalló la actriz al inicio de su publicación, ella no estaba conforme con su cuerpo y tenía una baja autoestima. “Subo y bajo. La montaña rusa de mi cuerpo es un paseo desafiante, pero hermoso. Tuve dos hijas. ¡El propósito más importante para mí en este planeta son ellas! Es un verdadero milagro que haya podido tener a estas dos chicas. Así que, sean cuales sean las consecuencias de mi cuerpo, ¡adelante! Dicho esto, ha habido ocasiones en que me he parado en mi armario y lloré. Odiaba vestirme. ¡No me sentí bien! Me cuesta mucho parecer decente. ¡Tengo que comer bien y trabajar duro!”.

En otro momento de su extenso texto, Barrymore recalcó que las celebridades no son como el público piensa y que existen inseguridades e imperfecciones. “Así que no se deje engañar por lo que ve cuando la gente es delgada justo después del bebé. No te compares con las revistas y las alfombras rojas. Si me veía decente en todo lo que he hecho desde que tuve a mis dos hijas, he arañado mi camino hacia allí. ¡Tú también puedes! Sin embargo, es difícil de mantener".

Finalmente, la famosa actriz confesó que tiene una entrenadora personal y que la buena alimentación le ha ayudado a mantenerse en forma.

“Ahora encontré esa esquiva B llamada balance 45. Solo me tomó 45 años encontrarme. Justo donde se supone que debo estar. Y no es perfecto, pero soy yo. Este es el poder de Marnie Alton (su entrenadora), ella fue la que me ayudó a estar preparada para ‘Santa Clarita Diet’ (su serie en Netflix)”, finalizó.