Dua Lipa abrirá restaurante de tacos en México durante su gira ‘Radical Optimism’

La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que durante su gira por México abrirá una taquería en la capital del país, en la que habrá un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, la intérprete anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, tendrá lugar el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 5 del mismo mes, cuando finalizarán los tres conciertos que la londinense tiene programados en Ciudad de México, en el ‘Estadio GNP Seguros’, y que hacen parte de su gira internacional ‘Radical Optimism Tour 2025’.

Dua Lipa causa sorprende al público al cantar junto a Mauricio Mesones.

La taquería, ubicada en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante y estará abierta desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer albúm, ‘Radical Optimist’, que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

Anuncio de la taquería de Dua Lipa en México