El doctor Anthony Fauci, Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Riz Ahmed, Dua Lipa, Andra Day y Dwayne “The Rock” Johnson fueron reconocidos el martes en los Premios Webby a lo mejor del internet.

Fauci fue nombrado Persona Webby del Año por usar medios digitales y redes sociales para transmitir información real sobre el COVID-19 a las masas. DuVernay ganó el premio a la Persona en Cine y Video del Año por sus esfuerzos para crear una base de datos para diversificar Hollywood.

Este año se celebra el 25 aniversario de los Premios Webby, seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Digitales. La ceremonia fue presentada por la actriz y activista Jameela Jamil, con participaciones de Naomi Watts, Padma Lakshmi y Gayle King, entre otros.

“Es un año único para el internet. Es lo que nos mantuvo conectados todo el año”, dijo Claire Graves, presidenta de los Premios Webby. “Nuestros ganadores son un testimonio de esto, realmente. Nos mantuvieron conectados de maneras tan diferentes. Nos informaron, como el doctor Fauci, nos animaron y nos ayudaron a desatar movimientos globales también”.

Los premios comenzaron en 1996 reconociendo sitios de internet. Ahora han crecido para adoptar nuevas tecnologías, de aplicaciones y software a redes sociales y juegos. Este año los organizadores agregaron experiencias virtuales y remotas.

Ahmed y Day se llevaron premios por “Sound of Metal” y “The United States vs. Billie Holiday”, respectivamente. El uso que ha dado Johnson a las redes sociales le valió un premio al logro, al igual que al chef José Andrés, quien fue reconocido por combatir la inseguridad alimentaria.

Otros de los ganadores son el Club de Lectura de Oprah, “Ratatouille: The TikTok Musical”, “NBC Nightly News: Kids Edition”, “We Are George Floyd” y los podcasts “Pod Save America”, “The Motherly Podcast” de Kristen Bell y “Jemele Hill is Unbothered”.

Dua Lipa se llevó dos premios de videe por “Hallucinate” y “Dua Lipa Has New Rules for COVID Dating”. La campaña de Color of Change #JusticeForFloyd se llevó el Webby al servicio público y el activismo. Neil deGrasse Tyson ganó un Webby por su podcast de ciencia y educación. El chef Gordon Ramsay, la banda BTS y la actriz Jennifer Garner fueron de los ganadores de premios Webby votados por el público.

Este año se entregó el primer premio especial al logro, el Premio Himno Webby, que fue entregado a Pharrell Williams por su trabajo para la igualdad racial en educación y emprendimiento. Otro premio nuevo es el Premio Activista Webby del Año, que fue para la estrella de “black-ish” y “grown-ish” Yara Shahidi por su trabajo por la justicia social y la participación electoral.

El Premio Movimiento Social Webby del Año fue para Stop AAPI Hate por usar el Internet para rastrear efectivamente y responder a incidentes de intolerancia y discriminación contra los asiáticos y asiático-estadounidenses en Estados Unidos. La academia también anunció que Comedy Central es la Empresa Webby de Medios del año tras recibir la mayor cantidad de premios en todas las categorías de Webby con 14 premios en total.

“La forma en la que la gente ha usado el internet se ha acelerado tanto este año, y será interesante ver cómo la gente sigue usando la nueva tecnología”, dijo Graves. “El internet no se detendrá seguirá creciendo y desarrollándose”.

