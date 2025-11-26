Este miércoles 26 de noviembre, la superestrella británica Dua Lipa compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos exclusivos de su exitoso concierto en el Estadio San Marcos, que tuvo lugar el día anterior como parte de su gira “Radical Optimism”, en Lima.

Por ello, a través de su cuenta oficial de Instagram, la artista británico-albanesa posteó espectaculares instantáneas de sus elaboradas coreografías junto a su equipo de baile sobre el escenario, donde también interpretó sus grandes éxitos, incluyendo “Levitating”, “New Rules” y “Break My Heart”, entre otros.

Dua Lipa compartió fotos de su concierto en Lima, realizado el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos | Foto: Instagram (@dualipa)

El momento que se robó la atención fue la publicación de videos e imágenes de su colaboración con el cantante peruano Mauricio Mesones, con quien presentó su versión de “Cariñito”, clásico tema compuesto por Ángel Aníbal Rosado en 1979.

Así, luciendo sus variados atuendos, que destacaban en tonos negros, rojo y rosa, la cantante se mostró visiblemente conmovida y agradecida por la acogida peruana.

Dua Lipa causa sorprende al público al cantar junto a Mauricio Mesones.

“Lima, muchísimas gracias por su energía y su amor. Desde el primer momento en que llegué, me encantó la hospitalidad, la gente, lo amables y sinceros que son, los sabores, ¡increíbles!“, expresó Dua.

Por otro lado, en el post de redes sociales, Dua Lipa, de 30 años, acompañó las imágenes con un emotivo mensaje de agradecimiento: “Lima, la noche fue perfecta. Gracias por toda esa hermosa energía anoche en mi primera vez en su país”.

Dua Lipa junto a Mauricio Mesones cantando su versión de "Cariñito"| Foto: Instagram (@dualipa)

Luego, dedicó un agradecimiento especial a su invitado: “Gracias Mauricio Mesones por acompañarme y hacerlo aún más especial”.

Además de las fotos del show y de sus interacciones con los fanáticos en la primera parte del concierto, la publicación marcó el adiós de la cantante a la capital. Lipa había llegado a Lima el 23 de noviembre y aprovechó su visita para recorrer sitios emblemáticos de la ciudad.

Dua Lipa sobre el escenario del Estadio San Marcos, donde cantó sus éxitos ya consagrados así como los nuevos | Foto: Instagram (@dualipa)

MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Mesones cuenta cómo se gestó su aparición sorpresa junto a Dua Lipa en Lima

Sobre el escenario, la artista se despidió con una promesa: “Esta será la primera de muchas visitas a su hermoso país. Es un un honor sentir su cariño y tener una primera vez tan especial. Muchas gracias por esta experiencia increíble”.

El post generó una ola de comentarios por parte de figuras del espectáculo peruano. Natalie Vértiz escribió “Te amamos”, la cantante Nicole Pillman se refirió a Mesones como “un grande”, y la conductora Chiara Pinasco agregó un mensaje para Dua: “Una noche absolutamente épica. Gracias”.