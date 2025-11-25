La llegada de Dua Lipa ha Perú generó una gran emoción entre sus seguidores, quienes han demostrado su fanatismo por la artista británica de diferentes formas. Algunos han hecho guardia afuera del hotel donde se aloja, mientras otros han decidido acampar alrededor del Estadio San Marcos para ser los primeros en ingresar para su esperado concierto.

Según reportó Latina la mañana del 25 de noviembre, algunos fans llevan acampando alrededor del Estadio San Marcos desde hace varios días. Se supo que algunos llegaron el pasado domingo 23 e instalaron sus carpas para ser los primeros en ingresar al recinto donde la artista británica ofrecerá un esperado concierto.

“Hay fans que han acampado desde el domingo o antes. Yo soy fan desde sus inicios, la fui a ver a Estados Unidos y acá básicamente el peruano llega desde temprano para asegurar la cola”, señaló una fan.

“Es su artista favorita y está en la edad, cuando yo pueda estaré para apoyarla” y “Todo sea para ver a la ‘pop queen’”, fueron algunas respuestas de otros seguidores, quienes dejaron de lado algunas actividades para asistir desde temprano al concierto de Dua Lipa.

Dua Lipa saludó a sus fans peruanos

La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.

En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.

La artista británica, Dua Lipa, saluda a sus fans en los exteriores del Belmond Miraflores Park Hotel. Foto: Renato Pajuelo / GEC / Renato Pajuelo

Horas después, Dua Lipa fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.