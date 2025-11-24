Dua Lipa llegó a Perú el pasado domingo 23 de noviembre, días antes de su esperado concierto el martes 25 en el Estadio San Marcos. A su llegada al país, la artista fue recibida por decenas de seguidores, quienes la esperaron a las afueras de su hotel y lograron tomarse algunas fotografías con ella.
La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.
Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.
En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.
Horas después, Dua Lipa fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.
Cabe recordar que Dua Lipa ya se encuentra en Perú para ofrecer un esperado concierto en el Estadio San Marcos este martes 25 de noviembre, como parte de su gira Radical Optimism Tour. Aún quedan entradas disponibles a través de Ticketmaster.
