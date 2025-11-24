Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)
Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

el pasado domingo 23 de noviembre, días antes de su esperado concierto el martes 25 en el . A su llegada al país, la artista fue recibida por decenas de seguidores, quienes la esperaron a las afueras de su hotel y lograron tomarse algunas fotografías con ella.

La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.

LEE: “Una noche con Dua Lipa”: el show disponible en streaming para prepararte antes de su concierto en Lima

Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.

En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.

Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)
Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)

Horas después, Dua Lipa fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.

Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)
Dua Lipa llegó a Lima y aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans peruanos. (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: Dua Lipa rinde homenaje al rock chileno con “El Duelo”, canción de La Ley en Santiago

Cabe recordar que Dua Lipa ya se encuentra en Perú para ofrecer un esperado concierto en el Estadio San Marcos este martes 25 de noviembre, como parte de su gira Radical Optimism Tour. Aún quedan entradas disponibles a través de Ticketmaster.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC