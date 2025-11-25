Dua Lipa no solo es una de las artistas más exitosas del pop contemporáneo, sino también una de las figuras con mayor crecimiento financiero en los últimos años. En 2025, The Sunday Times estima que su patrimonio asciende a 115 millones de euros, una cifra que refleja tanto su impacto musical como su manejo empresarial.

Una parte importante de esta fortuna proviene de sus giras internacionales. Su más reciente tour, Radical Optimism, se ha convertido en uno de los espectáculos más rentables del año y, según Finance Monthly, le genera entre US$ 1,5 y 2 millones por presentación, consolidando los conciertos como una de sus principales fuentes de ingreso.

Además del éxito en vivo, Dua Lipa ha logrado fortalecer su marca personal a través de colaboraciones con firmas de lujo como Versace, Yves Saint Laurent y Puma. Estos acuerdos publicitarios no solo le aportan importantes ingresos, sino que también amplían su presencia en el mundo de la moda y el lifestyle.

La cantante Dua Lipa ha logrado consolidarse de forma económica gracias a sus constantes inversiones y su gira Radical Optimism Tour. (Foto: Instagram)

En esa misma línea, su proyecto Service95 (que incluye un podcast, un newsletter y contenido editorial) se ha convertido en una plataforma estratégica que impulsa su influencia y diversifica sus ingresos más allá de la música.

La artista también ha dado pasos clave en el ámbito empresarial. En 2023 adquirió los derechos de su propio catálogo musical, una decisión que le permite obtener mayores beneficios de licencias, sincronizaciones y futuras reproducciones de sus canciones.

El portafolio financiero de Dua Lipa incluye inversiones en bienes raíces, entre ellas una propiedad en el exclusivo barrio londinense de West Hampstead, además de participaciones en compañías vinculadas a moda, tecnología y belleza, lo que evidencia su interés por diversificar su patrimonio.

Pese a que algunos periodos sin gira redujeron los ingresos de su empresa Radical22 Live, su riqueza continúa en ascenso. Según medios especializados, Dua Lipa mantiene una fortuna superior a los 100 millones de euros, resultado de una estrategia sólida que combina música, negocios y una visión empresarial cada vez más consolidada.

Ahora, Dua Lipa se prepara para ofrecer un esperado concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, como parte de su Radical Optimism Tour.