La boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, que se celebró el pasado fin de semana en Sicilia, ha generado protestas entre vecinos de la zona, debido a las restricciones de movilidad y al uso exclusivo de espacios públicos para celebrar el matrimonio de los famosos.

Las calles cercanas a la plaza Croce dei Vespri, uno de los principales escenarios de los festejos, amanecieron con carteles que denunciaban la privatización temporal de la zona con mensajes como “Nuestra plaza no es vuestro salón” y “Palermo no está en alquiler”.

Según medios italianos, algunas de las pancartas fueron colocadas por la asociación ciudadana Apro Palermo y posteriormente retiradas por miembros del equipo de seguridad contratado para la celebración.

La exclusiva celebración de Dua Lipa y el actor Callum Turner provoca malestar por restricciones de acceso y uso privado de plazas históricas. (Foto: Jean Baptiste Lacroix - Alessandro Fucarini / AFP)

El malestar aumentó tras una ordenanza municipal que restringe el acceso a las plazas Sant’Anna y Croce dei Vespri, permitiendo únicamente el ingreso de personas vinculadas al evento, impidiendo el paso a cualquier persona ajena a dicha situación.

Además, la Galería de Arte Moderno (GAM) adelantó su cierre al público para recibir de forma privada a los invitados. También se instalaron barreras y lonas negras para impedir la visibilidad de las actividades programadas.

De acuerdo con la prensa local, los residentes de viviendas cercanas tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad que les prohíben difundir imágenes o videos relacionados con la boda en redes sociales. Además, se vieron obligados a comunicar por adelantado cuántas personas estarán en los domicilios durante la boda.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres. (Foto: Ralf Hirschberger / AFP)

Dua Lipa y Callum Turner, quienes se casaron por la vía civil en Londres el pasado 31 de mayo, se hospedaron en un exclusivo hotel de Palermo bajo estrictas medidas de seguridad que también limitan el trabajo de la prensa internacional.

Las celebraciones reunieron a cerca de 200 invitados, entre ellos figuras del espectáculo y la moda como el productor Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charli XCX, la diseñadora Donatella Versace y el músico Elton John. Pese a las críticas de los vecinos, el alcalde Roberto Lagalla defendió el evento y afirmó que representa una importante promoción internacional para la ciudad.