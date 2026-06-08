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La exclusiva celebración de Dua Lipa y el actor Callum Turner provoca malestar por restricciones de acceso y uso privado de plazas históricas. (Foto: Jean Baptiste Lacroix - Alessandro Fucarini / AFP)
La exclusiva celebración de Dua Lipa y el actor Callum Turner provoca malestar por restricciones de acceso y uso privado de plazas históricas. (Foto: Jean Baptiste Lacroix - Alessandro Fucarini / AFP)
Por Redacción EC

La boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, que se celebró el pasado fin de semana en Sicilia, ha generado protestas entre vecinos de la zona, debido a las restricciones de movilidad y al uso exclusivo de espacios públicos para celebrar el matrimonio de los famosos.

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