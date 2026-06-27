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Dua Lipa inaugura biblioteca en Portugal contra la censura y exclusión | Foto: EFE
Dua Lipa inaugura biblioteca en Portugal contra la censura y exclusión | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La cantante británico-albanesa Dua Lipa inaugurará este sábado en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente dedicado a obras que cuestionan el poder, la censura y la exclusión, fruto de una colaboración entre su club de lectura Service95 y la histórica Librería Lello.

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