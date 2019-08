Dulce María pospone boda tras sufrir estafa

Dulce María, la recordada actriz de “Rebelde”, fue estafada. Así lo hizo saber durante una entrevista con el programa La Saga, conducido por la periodista Adela Micha.

Según contó la exintegrante de la banda RBD, ella y su novio, el productor Francisco Álvarez, contrataron a una empresa para la organización de su boda, pagando el total del alquiler del local donde se realizaría esta.

Sin embargo, luego la actriz y su futuro esposo recibieron la mala noticia de que el lugar no contaba con los documentos respectivos, lo que ha ocasionado que postergue su boda.

“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, Rincón Meztitla, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí, pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha”, contó al programa.

Según Dulce María, el problema con este espacio es que la capilla del lugar no está “consagrada”, por lo que si bien te puedes casar, esto no significa que las autoridades católicas tomen por válida la unión.

Respecto al reembolso que le exigieron a la compañía, esta solo dispuso la entrega del 10% abonado por la actriz y su novio, y estaría evadiendo cualquier tipo de comunicación.

"No fueron claros y ya que se les dijo: ´Oye, danos el pago´, nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y nos bloquearon del teléfono. Entonces no tenemos fecha, no tenemos lugar gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono, imagínate qué poca, entonces no tengo nada", agregó la artista mexicana.