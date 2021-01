La enfermedad marca un punto particularmente bajo para la vida de Diamond, quien tras ganarse el corazón de una generación por su rol como el torpe, pero finalmente simpático nerd Samuel ‘Screech’ Powers, ha pasado a sufrir múltiples vicisitudes como problemas financieros, la publicación -por él mismo- de un video sexual y una corta estadía en la prisión después de apuñalar a una persona durante una pelea en un bar.

Primera campana

Dustin Diamond nació en San José, California el 7 de enero de 1977. Su ingreso a la actuación ocurrió en 1987, cuando dio su voz para uno de los personajes secundarios de la cinta animada “Yogi’s Great Escape”, así como una aparición en la ‘sitcom’ “It’s a Living”.

Solo un año después Diamond tuvo su debut cinematográfico al aparecer en la cinta “Purple People Eater”, protagonizada por un joven Neil Patrick Harris. Pero su llegada a la fama ocurrió con su participación en una ‘sitcom’ titulada “Good Morning, Miss Bliss” producida por NBC para el Disney Channel sobre una maestra novata - la titular Carrie Bliss (Hayley Mills) - encargada de guiar a un grupo de revoltosos adolescentes de un colegio de Indianápolis.

En la producción Diamond interpretó a Samuel Powers, también conocido como ‘Screech’, un estudioso aunque socialmente inadaptado estudiante. Otros de los personajes eran el travieso Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), la ‘fashionista’ Lisa Turtle (Lark Voorhies) y el estricto director del colegio Richard Belding, interpretado en el piloto por Oliver Clark y luego por Dennis Haskins.

La serie no resultó muy popular con las audiencias y fue cancelada después de solo 13 episodios. Pero de sus cenizas nació una de las series juveniles más populares de los 90, “Salvado por la campana”, que conservó a parte del elenco y lo volcó más a situaciones cómicas.

La transición también llevó a cambios en el elenco del programa y solo Gosselaar, Diamond, Voorhies y Haskins se mantuvieron en la producción. Para completar el reparto se contrató a Tiffani Thiessen como la popular Kelly Kapowski; a Mario Lopez para interpretar al rebelde ‘A.C. Slater Sánchez y a Elizabeth Berkley como la estudiosa Jessie Myrtle.

“Salvados por la campana” se transmitió entre 1989 y 1993, disfrutando de una gran acogida. El programa fue tan popular que dio lugar a dos películas - “Hawaiian Style” (1992) y “Wedding in Las Vegas” (1994), así como dos ‘spin-off’. “The College Years” (1993) que seguía la historia de los protagonistas de la serie original en la universidad y que solo duró una temporada, y “The New Class” (1993), que seguía a un nuevo elenco de personajes, aunque incluyó a los ya establecidos Richard Belding y al propio ‘Screech’. Y si bien esta última serie no capturó la audiencia del primer show, lo logró superar en cuanto a duración, y solo finalizó después de siete temporadas en el 2000.

Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond y Mario Lopez en el set de "Salvados por la campana". (Foto: NBC)

La graduación

Pero no todo era color de rosa en la vida de Dustin Diamond y en 2001 tuvo que declararse en bancarrota, situación de la que culpó a sus padres, y “sustanciosos errores de cálculo en cuanto a impuestos” que lo dejaron en deuda.

Adicionalmente, tras haber interpretado al personaje de ‘Screech’ por más de una década, el actor había sido encasillado y se vio en dificultades para encontrar otros trabajos. En cambio, Diamond empezó a trabajar como comediante de ‘stand-up’. Pero este trabajo, así como papeles menores en cintas como “Longshot” y “Made”, no lograron solventar sus deudas.

Para junio del 2006 Diamond volvió a hacer noticia al aparecer en un conocido programa radial para vender una camiseta con el mensaje (en inglés) “Pagué 15 dólares para salvar la casa de Screech” con la meta de poder pagar sus deudas y evitar ser desahuciado. Pero su peor decisión para ganar dinero fue probablemente la que lo hizo más infame, al mostrar más de lo que el mundo quería ver de Dustin Diamond.

‘Screech’ al descubierto

Paris Hilton fue la inspiración, confesó años después en el show “Where Are They Now?” (“¿Dónde están ahora?”) de Oprah. En el 2004 Rick Salomon, una expareja de la ‘socialite’ había publicado una grabación de uno de sus encuentros sexuales con la estrella de “The Simple Life”, volviéndose uno de los videos pornográficos más famosos del año.

Diamond recordó que el rumor en ese entonces era que Hilton recibió US$14 millones por el video - la heredera Hilton posteriormente negó recibir dinero por la grabación y afirmó que esta fue hecha sin su consentimiento - por lo que uno de sus amigos sugirió que hiciera su propia grabación. “Tienes que valer al menos un millón”, le dijeron a ‘Screech’.

El título del video fue “Saved by the Smell” (“Salvado por el olor”), en el cual se mostraba a Dustin Diamond teniendo relaciones sexuales con dos mujeres en lo que parece ser un cuarto de hotel, aunque posteriormente el actor admitiría que utilizó a un doble para interpretarlo.

La publicación del video elevó el perfil del actor, aunque de la peor manera posible. Y desde entonces sus trabajos de mayor perfil fueron en realities como “Celebrity Fit Club” y “Hulk Hogan’s Celebrity Championship Wrestling”, los cuales sirvieron como prefacio para otras controversias.

Detrás de la campana

En 2009, después de separarse con su esposa Jennifer Misner, Dustin Diamond publicó un libro titulado “Behind the Bell”, una autobiografía que supuestamente revelaba salaces detalles detrás de cámaras del popular show de televisión.

Entre las revelaciones publicadas están supuestas orgías y uso de drogas. En particular, el libro también afirmaba que Mark-Paul Gosselaar tomaba esteroides, que Tiffani Thiessen engañó a su novio con otros actores del elenco y que el propio Diamond utilizó su fama para acostarse con más de dos mil mujeres.

Las revelaciones del libro fueron negadas por los excolegas de Diamond. “Todo es negativo. Y debo decir. Todo lo que he oído sobre el libro es negativo y yo no recuerdo esas cosas porque mi experiencia con el show fue muy positiva”, afirmó Gosselaar en una entrevista con el Huffington Post.

El libro "Behind the Bell" reveló escabrosos detalles de la popular 'sitcom' "Salvado por la campana". Años después Diamond admitiría que la mayoría de las revelaciones eran mentiras. (Foto: Difusión)

En el episodio antes citado de “Where Are They Now?” Diamond aceptó que gran parte de las ‘revelaciones’ fueron mentiras que inventó un escritor fantasma - persona que escribe un libro bajo el nombre de otro - luego de entrevistarlo y hacerle preguntas como si “¿alguien tomaba drogas o se acostaba con otro en el set?” a lo que el actor recuerda haberle respondido “Bueno, tú que piensas. Era un grupo de chicos llenos de hormonas, de 15, 16 años”.

“Eso se convirtió en un ataque verbal hacia todos. No tengo nada más que buenos pensamientos y memorias sobre todos”, agregó. En 2016 el actor se disculpó públicamente con sus excolegas. “Le diré, chicos, pienso que son increíbles, trabajar con ustedes ha sido uno de los hitos de mi vida y lamento que de esto haya sacado provecho a mí, el libro y otras situaciones que estoy seguro hablaremos aquí. Estoy seguro que han experimentado caídas también, en su momento, y todavía los quiero.”

A la cárcel

El 2014 significó un punto aún más bajo para ‘Screech’. Ese año el actor fue arrestado en Wisconsin tras haber apuñalado a un hombre durante una pelea de bar el día de Navidad. En diciembre del 2015 el actor fue condenado a cuatro meses de cárcel, 15 meses de prisión condicional y a pagar una reparación civil de US$1.500 a favor de la víctima. La sentencia fue considerada leve, pues el actor pudo recibir hasta 10 años de cárcel por el incidente.

Finalmente, el actor cumplió tres meses de su condena antes de ser liberado por buena conducta en abril del 2016. Un mes después retornó a prisión luego de incumplir las obligaciones de su libertad condicional, pero fue liberado tras solo dos días de vuelta en la cárcel.

Alrededor de su salida con la cárcel Dustin Diamond se reunió con uno de sus antiguos colegas. A mediados de mayo de 2016 el actor participó de una entrevista con Mario Lopez -A.C. Slater en “Salvado con la campana”- donde reveló, entre otras cosas, más detalles de cómo se escribió el libro.

Dustin Diamond, 'Screech' de Salvado por la campana, pasará cuatro meses en prisión. (AP)

“Quería escribir un libro de mi vida. Supuestamente debía hablar con el escritor fantasma por un total de 40 horas”, afirmó Diamond. “Hablé con el tipo por 90 minutos y después de dos semanas recibo algo en el correo, recibo una copia del libro. Ellos inventaron un montón de cosas...”

El actor lamentó las consecuencias de la publicación del libro. “No he hablado con Mark-Paul, Elizabeth o Tiffani en años, así que no puedo imaginar qué es lo que piensan, y espero que esto aclare la situación. No fui yo, yo no escribí eso. Yo estuve igualmente conmocionado y escandalizado”.

Borrón, no cuenta nueva

Las disculpas de Diamond Dustin parecen haber calado en algunos de sus compañeros. Mark-Paul Gosselaar dijo en 2019 que no guardaba rencor con el otrora ‘Screech’. “He trabajado con actores que no aguantaría estar con ellos en una habitación”, dijo en el podcast Awards Chatter del Hollywood Reporter. “Dustin no es una de esas personas.”

Mientras tanto Elizabeth Berkley tampoco parece estar públicamente muy enojada con Diamond. “No he hablado con él en bastante tiempo - creo que cuando terminamos el programa fue la última vez que hablé con él”, dijo en el programa de entrevistas de Andy Cohen en noviembre de 2020. “Pero no por nada malo, él siempre fue amable conmigo y tuvo su travesía, pero realmente he estado más en contacto con Mark-Paul, Tiffani, Mario y, de tiempo en tiempo, Lark”.

A pesar de esto, y quizás por la mala imagen que todavía rodea al actor, el mismo no fue invitado para el reboot de “Salvado por la campana” producido para el servicio de streaming Peacock y cuya primera temporada fue estrenada a fines de 2020, decisión que lamentó Diamond al ser el único personaje principal de la producción original en estar ausente en la secuela.

“¿Cómo hace ‘Salvado por la campana sin ‘Screech’? Me parece que hay una oportunidad perdida ahí”, afirmó a TMZ.

La respuesta es, al parecer, mandarlo a la Estación Espacial Internacional, donde ‘Screech’ pasó toda la primera temporada del reboot.

Convalescencia

La vida de Dustin Diamond dio un nuevo vuelco esta semana cuando se anunció que el actor fue diagnosticado con cáncer en etapa IV, es decir que se han propagado en todo su cuerpo.

Al menos dos de sus excompañeros de elenco le han enviado buenos deseos a través de las redes sociales.

“Contacté con Dustin esta tarde y si bien la noticia de su diagnóstico rompe nuestro corazón, nos mantenemos positivos de que lo superará”, escribió Mario Lopez en su cuenta de Twitter el 14 de enero. “Rezando por él y por su familia para una recuperación rápida”.

I connected with Dustin earlier this evening and although the news of his diagnosis is heartbreaking, we remain positive that he’ll overcome this. Praying for him & his family and for a speedy recovery.

God Bless pic.twitter.com/zRKioFvhMl — Mario Lopez (@mariolopezviva) January 15, 2021

Mientras tanto la actriz Tiffani Thiessen publicó una foto de Diamond en su Instagram Stories con el mensaje “Pensando en tí, Dustin”.

Un representante del actor dijo que el actor, actualmente internado en un hospital de Florida, ya comenzó su tratamiento. “Él está sometiéndose a quimioterapia, así que estará hospitalizado al menos otra semana y después nos enteraremos cuándo puede regresar a casa. Para la próxima semana tendremos un mayor entendimiento de lo severo de su condición y que tratamientos necesitará para que esté cómodo”.

