El conflicto inició luego de que Macklemore denunciara haber sido separado del tour tras mostrar la bandera de Palestina y realizar declaraciones sobre el conflicto durante sus presentaciones del 4 y 5 de septiembre en Nueva Jersey.
Ante la medida, promovida por dueños de recintos como Robert Kraft, el estadounidense anunció que donaría sus ganancias netas de un millón de dólares a seis organizaciones enfocadas en ayuda humanitaria.
A través de sus canales oficiales, Macklemore cuestionó las restricciones y pidió al empresario igualar el monto, al manifestar que “las vidas palestinas merecen ser protegidas” y que “una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta”.
En su pronunciamiento, el rapero enfatizó su respaldo a las familias y al personal médico en la zona, y concluyó que “los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres”.
Robert Kraft donará dos millones de dólares y muestra apoyo al pueblo palestino
Por su parte, Kraft confirmó que entregará dos millones de dólares para responder a la “crisis humanitaria” en Gaza, sin brindar mayores detalles.
El magnate señaló que la decisión responde a una conversación previa con Sheeran y que mantendrá iniciativas en la región, argumentando que “durante décadas he apoyado esfuerzos que crean oportunidades para los palestinos y he unido a jóvenes palestinos e israelíes para construir negocios, crear trabajos y forjar relaciones”.
Tras la exclusión de Macklemore y la postura neutral anunciada por Sheeran, los teloneros Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas Eilish renunciaron a la gira en solidaridad con el rapero y la población afectada.
Los músicos que abandonaron el tour tenían a su cargo cubrir las fechas restantes en Estados Unidos, la gira por Suramérica y acompañar el segmento central de los shows.
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