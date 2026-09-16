El conflicto inició luego de que Macklemore denunciara haber sido separado del tour tras mostrar la bandera de Palestina y realizar declaraciones sobre el conflicto durante sus presentaciones | Foto: AFP / EFE / Composición EC
El conflicto inició luego de que Macklemore denunciara haber sido separado del tour tras mostrar la bandera de Palestina y realizar declaraciones sobre el conflicto durante sus presentaciones | Foto: AFP / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El rapero estadounidense Macklemore y el empresario Robert Kraft destinarán tres millones de dólares en total a ayuda humanitaria para la población palestina, luego de la controversia generada por la exclusión del músico de la gira de Ed Sheeran como telonero.

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