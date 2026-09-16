El rapero estadounidense Macklemore y el empresario Robert Kraft destinarán tres millones de dólares en total a ayuda humanitaria para la población palestina, luego de la controversia generada por la exclusión del músico de la gira de Ed Sheeran como telonero.

El conflicto inició luego de que Macklemore denunciara haber sido separado del tour tras mostrar la bandera de Palestina y realizar declaraciones sobre el conflicto durante sus presentaciones del 4 y 5 de septiembre en Nueva Jersey.

Ante la medida, promovida por dueños de recintos como Robert Kraft, el estadounidense anunció que donaría sus ganancias netas de un millón de dólares a seis organizaciones enfocadas en ayuda humanitaria.

A través de sus canales oficiales, Macklemore cuestionó las restricciones y pidió al empresario igualar el monto, al manifestar que “las vidas palestinas merecen ser protegidas” y que “una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta”.

En su pronunciamiento, el rapero enfatizó su respaldo a las familias y al personal médico en la zona, y concluyó que “los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres”.

Ante las bajas en su equipo, Sheeran se pronunció para explicar que busca mantener sus conciertos como espacios alejados de la política | Foto: EFE

Robert Kraft donará dos millones de dólares y muestra apoyo al pueblo palestino

Por su parte, Kraft confirmó que entregará dos millones de dólares para responder a la “crisis humanitaria” en Gaza, sin brindar mayores detalles.

El magnate señaló que la decisión responde a una conversación previa con Sheeran y que mantendrá iniciativas en la región, argumentando que “durante décadas he apoyado esfuerzos que crean oportunidades para los palestinos y he unido a jóvenes palestinos e israelíes para construir negocios, crear trabajos y forjar relaciones”.

Statement from Robert Kraft pic.twitter.com/as3f4RUKse — Gillette Stadium (@GilletteStadium) September 16, 2026

Tras la exclusión de Macklemore y la postura neutral anunciada por Sheeran, los teloneros Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas Eilish renunciaron a la gira en solidaridad con el rapero y la población afectada.

Los músicos que abandonaron el tour tenían a su cargo cubrir las fechas restantes en Estados Unidos, la gira por Suramérica y acompañar el segmento central de los shows.

VIDEO RECOMENDADO: