El actor británico Ed Westwick, reconocido mundialmente por interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de la serie “Gossip Girl”, compartió en Instagram una serie de fotografías de su paso por Perú, donde disfrutó de algunos de sus atractivos y sabores más representativos.

A través de su publicación, el actor mostró distintos momentos de su visita, entre ellos un paseo por el malecón de Miraflores, donde estuvo acompañado de dos mujeres vestidas con trajes típicos de las zonas altoandinas del país.

La gastronomía peruana también tuvo un lugar especial en su recorrido. Entre las fotografías compartidas destaca un plato de Lomo saltado, uno de los grandes clásicos de la cocina nacional.

Ed Westwick, recordado por interpretar a Chuck Bass en “Gossip Girl”, compartió fotografías y videos de su visita en Perú. (Foto: Instagram / @edwestwick)

La experiencia se completó con el cariño de sus seguidores. El actor también compartió imágenes de decenas de fanáticos que se reunieron para conocerlo y saludarlo durante su estadía. Una muestra del entusiasmo que despertó su llegada al Perú y de la calidez con la que el público peruano recibe a sus visitantes.

Junto a las fotografías, Westwick acompañó su publicación con un mensaje en el que destacó algunos de los encantos de Lima: “Lima. Perú… Surf, arena, ceviche y… ustedes”, acompañado del emoji de un corazón. Sus palabras reflejaron el buen recuerdo que se lleva de su encuentro con la ciudad y su gente.

La visita del actor se realizó como parte de una gira latinoamericana vinculada a su faceta como embajador de una marca internacional de perfumería. Sin embargo, su recorrido por Lima también permitió mostrar algunos de los atractivos que hacen especial Perú.

De esta manera, la experiencia de Ed Westwick se suma a las historias de visitantes internacionales que descubren en el Perú mucho más que un destino turístico. En las últimas semanas, Antonela Roccuzzo, Diego Boneta y más famosos también visitaron el país.