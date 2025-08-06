Este miércoles 6 de agosto, el legendario pianista y compositor Eddie Palmieri falleció a los 88 años, según confirmó esta tarde su hijo, así como varios amigos cercanos, entre ellos el salsero Bobby Cruz.

“Con gran tristeza confirmo que el gran Eddie Palmieri nos ha dejado. La música ya no será la misma. De los grandes, el más grande. Gracias por todo, un abrazo a la familia” , escribió Cruz en su cuenta de Instagram.

Nacido en Nueva York en 1936, Palmieri fue un pilar de la música latina, dándole forma a géneros como la salsa y el jazz latino.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran “Vamos pal’ monte” y “Nada de ti”, entre otros.

Según su hijo, el artista de origen puertorriqueño falleció en su ciudad natal. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.