Edith González: la batalla contra el cáncer de ovario de la actriz mexicana

La actriz mexicana Edith González falleció el jueves 13 de junio de 2019 a los 54 años víctima de cáncer de ovarios. Su batalla contra esta terrible enfermedad empezó en agosto de 2016, cuando a través de su cuenta de Instagram anunció que debido a unos dolores en el área abdominal la operaron de emergencia tejidos cancerosos.

En su publicación la protagonista de telenovelas como “Doña Barbara”, “Corazón Salvaje” y “Eva la trailera” aseguró que los tejidos cancerígenos fueron removidos en su totalidad. “Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto”.

Un año y dos meses después de someterse a una complicada intervención quirúrgica, quimioterapias y más, Edith González anunció en octubre de 2017 que había ganado su primera batalla contra el cáncer.

Durante el lanzamiento de la campaña #ViveConGlamour que se realizó en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la actriz recomendó a las personas que enfrentan esta enfermedad, “no hacerle caso al cáncer, pero al tratamiento todo, órale, información, cómo es, de qué se trata, cómo se llama, porque no nada más es lo que te dan, hay 1500 familias de cáncer”.

¿CÓMO DESCUBRIÓ QUE TENÍA CÁNCER?

En una entrevista con Karla Iberia Sánchez, Edith González contó que tras sentir un fuerte dolor que la dejó paralizada cuando daba un paseo por el parque con su hija Constanza decidió consultar a su médico, “un extraordinario gastroenterólogo mexicano y le dije ‘Oiga, doctor, traigo un dolor que ya no aguanto’. Me vio aparecer en el consultorio, y vi su rostro. Me dice: ‘Güera, estás ceniza, muy flaca’. Yo le dije: ‘Pues sí, es que vengo de Miami’. Tú sabes que una jornada laboral para un actor de televisión o series son 12 horas. Trabajaba 12 horas –normal–, pero siempre hay mucho problema con el catering. Yo tomaba diario atún. Pensaba que ése era el motivo. No entendí que estaba demasiado delgada. Yo dije: ‘Está exagerando’. Pensé: ‘Como bailo, traigo desgarres’. Me tomaba una pastilla de estas supra-anti-dolor, y cuando la pastilla comenzó a fallar, dije: ‘Ay, pero si yo no me enfermo’. Los actores no tienen permiso de enfermarse. Cuando de miércoles a miércoles la pastilla falló y no pude tomar la clase de baile, acudí por ayuda. Después de verme y escuchar los síntomas, inmediatamente me envió a sacar el antígeno. Gracias a él, estoy viva”.

“El sábado ya estaba en cirugía mayor: entré a quirófano a las 11 de la mañana y abrí los ojos al salir de la sala. Eran las cinco de la tarde. Fue una operación de seis horas. Yo agradezco profundamente a todos mis doctores, quienes se quedaron, que no esperaron ni siquiera al lunes, para salvarme la vida. Jamás me cuestioné lo que me habían quitado: ‘Si eso es lo que hay que hacer, venga. Y, además, ¿qué más hay que hacer?’. Inmediatamente lo asumí: llegaban mis primas a visitarme esperando verme doblada, en un drama, y no. Les decía. ‘Ponte ahí. No, allá. Buscaba donde hubiera luz bonita para llevarme las imágenes, un cuadro. Me importaba llevarme los cuadros de cada uno por si tocaba irme. Hay un texto que ahora leo, y es sobre la suerte del sicario: cuando toca, toca", relató a la periodista Iberia Sánchez.

SU INSPIRACIÓN PARA LUCHAR CONTRA EL CÁNCER

Durante una conferencia de prensa en octubre del año pasado la actriz mexicana confesó que su padre fue su inspiración para luchar contra el cáncer. “Pocos lo saben, pero mi papá murió de cáncer (leiomiosarcoma fibroso) lo padece uno en un millón, es muy agresivo y se detectó muy tarde”. Según la información que Univision compartió, aunque los médicos le aseguraron a su padre que solo viviría tres meses más, "vivió por dos años y medio".

“Yo tuve el mejor maestro del mundo que es mi padre, quien me enseñó a amar la vida. Mi padre me enseñó a vivir la vida con amor y no con miedo, y a no cuestionar el por qué, sino para qué. Cuando él se enteró que lo que tenía (el cáncer) no lloró, ni se lamentó, solo dijo: 'Órale qué se hace’ (…) Cuando a mí me dijeron que tenía a mi bestia, así llamo yo al cáncer, yo veía a mi papá aquí siempre alegre; se iba solo a las quimios y con ese ejemplo solo podía reaccionar de la mejor manera. De hecho, los doctores pensaban que estaba en etapa de negación porque yo afronté de inmediato lo que venía y abracé mi vida”, señaló Edith González.

“Si mi papá duró, yo también” fue su lema, además, confesó que en ningún momento sintió miedo de morir: “El cáncer se alimenta del miedo, no lo voy a dejar que se alimente, soy más inteligente que él, por eso lo estudio, por eso cuido mi alimentación: no como azúcar refinada y con amor abrazo mi vida y abrazo mi cáncer. No hay secretos, solo todo lo hago con amor”.

EL TRISTE DESENLACE

En abril de este año la revista TV Notas publicó que probablemente la enfermedad regresó ya que la actriz presentó fuertes dolores y vómito durante la grabación del programa ‘Este es mi estilo’. Pero Edith González mantuvo en privado que el cáncer había vuelto.

La noticia de su fallecimiento la dio el programa "Hoy" de Televisa, que confirmó que la actriz estaba internada en el hospital Interlomas Ángeles, del Estado de México, donde pidió ser desconectada.

El programa citó a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, quien detalló que Cynthia Klitbo, encargada de la Secretaría de Previsión Social del sindicato de la ANDA, autorizó que la noticia se diera a conocer.

"Ella pidió que la recordáramos con mucho cariño y que se le hiciera un homenaje en el Teatro Jorge Negrete", indicó Raúl Araiza, conductor de "Hoy".