Edith González falleció víctima de cáncer de ovarios: pidió ser desconectada

Edith González, una de las figuras más populares de las telenovelas, murió este jueves a los 54 años víctima de cáncer de ovarios. La noticia la dio el programa "Hoy" de Televisa, que confirmó que la actriz estaba internada en el hospital Interlomas Ángeles, del Estado de México, donde pidió ser desconectada. Ocurrió durante la madrugada.

El programa citó a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, quien detalló que Cynthia Klitbo, encargada de la Secretaría de Previsión Social del sindicato de la ANDA, autorizó que la noticia se diera a conocer.

"Ella pidió que la recordáramos con mucho cariño y que se le hiciera un homenaje en el Teatro Jorge Negrete", indicó Raúl Araiza, conductor de "Hoy".

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Edith González. Recordada por telenovelas como “Corazón salvaje”, “Mujer de madera” y “Doña Bárbara”.



A familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/xoe4RbyDFP — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 13 de junio de 2019

Se espera que la familia emita en breve un comunicado sobre el deceso. A la actriz le sobreviven su esposo, Lorenzo Lazo, y su hija Constanza Creel González, de 14 años.

Edith González tenía cáncer de ovarios. En agosto de 2016 la actriz informó que le diagnosticaron carcinoma seroso papilar, en etapa IV. "Mi cáncer es diagnosticado como muy agresivo", declaró en la revista "Quién", en la que fue su primera entrevista sobre su enfermedad.

Programa "Hoy" confirma muerte de Edith González. (Fuente: Televisa/ YouTube)

Desde que le dieron el diagnóstico, la actriz enfrentó con mucha fortaleza su lucha junto a su familia. En una de sus últimas entrevistas, hace tres meses, con el programa "Un nuevo día", de Telemundo, Edith González recordó que su padre -también víctima de cáncer- fue una inspiración en su batalla.

"Yo me dije: si mi papá puede, yo puedo", contó y explicó que muchos pensaban que no entendía la gravedad de su situación médica al notarla tan feliz y entusiasta. "No, sí entiendo, pero es que yo tuve un ejemplo muy padre, que fue mi padre", continuó risueña:

Edith González cuenta cómo se enteró que tenía cáncer. (Fuente: YouTube)

En uno de sus últimos mensajes en Twitter, publicado el 29 de mayo del 2019, la actriz ratificaba su confección de enfrentarse a la vida con una sonrisa y mucho positivismo.

"Buenos días. Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar. Ya sé que suena mega cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida. Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo. Así que güenas", escribió González.



Buenos dias!!!!! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya se que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que.... Guenaaaaas!!!! pic.twitter.com/Tmap8irPyB — Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) 29 de mayo de 2019

CAMINO A LA FAMA

Edith González hizo telenovelas, series de TV, cine y teatro en más de 40 años de carrera artística. Será recordada por su trabajo en melodramas como "Doña Bárbara" (2008), "Salomé" (2001) y "Corazón salvaje" (1993).

Su carrera empezó en la década del setenta, cuando era apenas una niña que lograba roles menores en cintas como "El Rey de los Gorilas" (1976) y "Cyclone" (1977).

Su salto a la TV sería en 1979 con la icónica "Los ricos también lloran", donde interpretó a María Isabel Salvatierra.

A la par, Edith González se iría especializando en lo que tanto la apasionaba. Estudió en Londres en la academia de Lee Strasberg. Más adelante se formó con el profesor Richard Pintor en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute de Nueva York. En París, Francia, se formó en el Centro de danza Du Marais. Además, estudió inglés e historia del arte en la Universidad de Sorbona, y jazz en Gran Bretaña.