Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en México. Como toda pareja, los actores han comentado que en sus más de 20 años de casados han tenido distintas etapas en sus vidas.

En una reciente entrevista al canal de YouTube de sus hijas Paulina y Alejandra, Capetillo contó cómo se enamoró de Gaytán. El actor señaló que vio a Gaytán por primera vez cuando ella iba a pasar un casting para Timbiriche.

“Yo llegué a mi oficina y vi a tu mamá de espaldas con una minifalda de mezclilla. Ahí hubo una atracción física y dije: ‘Qué mujer tan hermosa’, porque ya luego le vi su cara, su pelo, sus ojos y dije: '¡Wow! Qué mujer tan hermosa”, afirmó.

Sin embargo, Capetillo señaló que luego de ese encuentro sus caminos se separaron, pues ella entró al grupo pero él se fue de gira como solista. “El destino nos volvió a juntar en una nueva telenovela (“Baila conmigo”, 1992)”, añadió.

Con el paso del tiempo y su noviazgo, ambos decidieron casarse muy jóvenes y por amor. “El 99% de las personas nos decía que no debíamos casarnos porque íbamos a cometer un error, porque estábamos muy jóvenes. Esas personas lo hacen desde el bien, porque al casarte joven dejas de vivir muchas experiencias”, sostuvo. Sin embargo, ignoraron todo, se casaron y tuvieron 5 hijos.

Del mismo modo, Capetillo habló de los supuestos celos que tenía por Biby y que no la permitieron trabajar en el mundo del espectáculo. “En el medio en el que yo me he desenvuelto profesionalmente solemos ser juzgados todo el tiempo", acotó.

"Yo he tratado de proteger a mi esposa y a mis hijos desde mi criterio para no ponerlos en un lugar vulnerable hasta que tengan un criterio, como el que tienes”, sentenció.

