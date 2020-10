A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Biby Gaytán compartió un video protagonizado por su esposo Eduardo Capetillo y su hijo; sin embargo, casi al finalizar el clip aparece ella conmovida hasta las lágrimas.

En las imágenes, de poco más de dos minutos, aparece Capetillo sobre un escenario cantando el tema “Más que Alcanzar una estrella” junto a su primogénito, también llamado Eduardo. En medio de la interpretación, el también actor se detuvo para recordar una anécdota familiar que terminó conmoviendo hasta el llanto a su esposa.

“Esto para mí es el éxito”, dijo Eduardo refiriéndose al poder estar en compañía de su hijo en el escenario. “Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”, comentó.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, añadió.

Tras sus palabras, la cámara enfocó a Gaytán, quien comenzó a llorar y sacó un pañuelo para limpiarse las lágrimas. “Y es en esos momentos... cuando la vida te pone a prueba...”, fue la leyenda que escribió la actriz en Instagram para acompañar el video.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, el actor señaló que su vida matrimonial al lado de Biby Gaytán no ha sido siempre perfecta, pues como todas las parejas han pasado por momentos complicados.

“Biby y yo compartimos un proyecto de vida, los dos dijimos, ‘Oye, si le apuntamos hacía allá, eso para mí es la felicidad ¿Para ti? Pues también’, somos un matrimonio común y corriente, normal”, declaró. “Hemos pasado por cosas difíciles, por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido pérdidas, hemos tenido momentos de felicidad, de amor, de todo, cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”, añadió.

Además, Eduardo reveló que en un momento de su vida se sentía insatisfecho al tenerlo todo, cosa que lo acercó a las adicciones, no obstante, el amor por sus hijos lo impulsó a tomar la decisión correcta en la vida.

