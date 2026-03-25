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Eduardo Rabanal se casó con Pilar Rosales hace unos seis meses (Foto: Edu Rabanal)
Eduardo Rabanal se casó con Pilar Rosales hace unos seis meses (Foto: Edu Rabanal)
Por Redacción EC

Pilar Rosales Pérez presentó una denuncia formal por violencia física y psicológica contra su esposo, el futbolista Eduardo Rabanal Jaramillo, en la comisaría de Jaén a solo seis meses de haber contraído matrimonio.

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