Eduardo Yañez vuelve a enfrentarse con un reportero de TV | VIDEO

Eduardo Yañez volvió a protagonizar un altercado con un reportero de televisión. Esta vez, el incidente se produjo durante una entrevista que un miembro del programa "Hoy" trató de hacerle al actor mexicano durante el arribo de este a la Ciudad de México. El video está disponible en la cuenta oficial de YouTube del matutino mexicano.

"No les voy a dar la entrevista porque todo lo que contesto tus narradores le dan otro sentido", respondió Yañez tratando de abrirse paso en medio del aeropuerto de México.

►Eduardo Yáñez protagoniza nuevo escándalo tras golpear a un anciano | VIDEO

►Reportero agredido por Eduardo Yañez pide US$200 mil de indemnización



Ante la respuesta del actor, el reportero trató de explicarle que se trataba de una nota sobre la línea de overoles que el galán de telenovelas está por poner a la venta. Sin embargo, Yañez mantuvo su negativa de declarar al mencionado medio.

"No, ya me cagaron los huevos. De verdad. Brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y… para eh", exclamó el actor para segundos después tomar la cámara con su mano y evitar que el camarógrafo continuara grabándolo.

Cabe destacar que Yañez volvía a México procedente de Los Ángeles, ciudad donde el actor atraviesa un proceso legal por, precisamente, golpear a un reportero del programa "El gordo y la flaca" en octubre de 2017.