El actor Eduardo Yánez se encuentra envuelto en la polémica tras protagonizar -una vez más- un altercado con un hombre de prensa. En esta oportunidad, el artista mexicano se habría incomodado por una pregunta de un reportero del programa " Venga la alegría” de TV Azteca.

El hecho sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el actor fue abordado por la prensa a su llegada y Gabriel Cuevas, reportero de “Venga la alegría”, le preguntó si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela “Si nos dejan”, remake de “Mirada de Mujer” que alista Televisa.

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes”, señaló Yáñez con una clara molestia.