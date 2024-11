En una reciente entrevista con El Comercio, Efraín Aguilar, reconocido productor teatral y televisivo, habló sobre Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del popular programa “Hablando Huevadas” y actuales dueños del teatro Canout. Aunque reconoció su éxito como figuras del Internet, dejó en claro su distanciamiento en lo que respecta al ámbito artístico.

Aguilar reconoció los logros del dúo humorístico, especialmente su presentación en el Madison Square Garden. “Nunca he sido envidioso, no está en mi naturaleza. Los aplaudo y me alegró mucho que triunfaran en Nueva York”, expresó. Sin embargo, fue enfático al marcar una diferencia. “¿Dónde discrepo? En que los llamen artistas. Para mí, ellos no son artistas, ni actores, ni personajes”, afirmó.

A sus 79 años, el productor continúa activo y enfocado en nuevos proyectos, adelantando que podría estar cerca de su regreso a la televisión. “Tengo una propuesta interesante para una ficción de un canal importante con alcance nacional, que es la opción más viable hasta ahora. Espero que se concrete. Mientras tanto, sigo dedicándome a lo que más amo: enseñar y formar”, comentó.

Como se recuerda, el productor compartió lo difícil que fue para él despedirse del Teatro Canout en 2020, después de la decisión de sus propietarios de venderlo. Tras el cierre del recinto, que posteriormente fue alquilado por Luna y Mendoza, Aguilar expresó: “El Canout murió para mí, no pienso volver”. En ese momento, también destacó que desconocía la existencia de “Hablando Huevadas”, un programa que describió como un fenómeno de YouTube.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Aguilar mantiene una actitud optimista y enérgica. “Todavía no siento el peso de los 80 cheques que cumpliré en diciembre”, bromeó. Su pasión por la enseñanza y la creación de nuevos proyectos sigue intacta, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo de la escena teatral y televisiva en el país. Actualmente, imparte clases de teatro en Lima.