La actriz mexicana Eiza González publicó varios tuits en contra de la misoginia y criticó que se valore a las mujeres por sus parejas, esto después de que se hiciese viral una imagen en la que comparaban sus novios con los de Belinda.

“Espero que en el 2021 nos curemos de coronavirus pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre”, escribió en su muro.

Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

El pasado jueves el cantante mexicano Christian Nodal publicó una imagen en la que se le veía junto a Belinda y la expresión “Te amo”, confirmando así el romance entre ambos que muchos ya comentaban debido a sus interacciones en redes sociales y en La Voz México, programa en el que lo dos son jurados.

Después de esto, se hizo viral una imagen en la que salían fotografías de ambas artistas y de sus parejas conocidas. De González se ha sabido acerca de varios novios reconocidos internacionalmente y caucásicos, mientras que los de Belinda que aparecen en la imagen son personalidades mexicanas.

Sobre esto, usuarios en Twitter hacían énfasis de forma negativa en el color de piel de los pretendientes de Belinda, en su mayoría morena, por lo que además de misógina al indicar que una de ellas es mejor que otra por los hombres que las han acompañado, la imagen cayó en el racismo.

Por esto, la actriz publicó esta serie de tuits en un tono de enfado y cansancio por ser en muchas ocasiones el foco de atención por sus parejas.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, expresó.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

En cuanto al racismo, terminó diciendo que "burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo".

Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado a través de sus redes sociales, pero muchos usuarios mostraron su apoyo a las palabras de la actriz, incluyendo a la también mexicana Danna Paola, que retuiteó las publicaciones.

“Las mujeres famosas en México como Eiza, Belinda, Yalitza o Danna Paola entre otras siempre sufren comparaciones, disminuciones, burlas por su trabajo, talento, vida personal y sobre todo su físico. La peor pandemia en México es el machismo”, publicó un internauta.

“La única razón por la que Eiza debería ser tendencia en redes sociales, tendría que ser para reconocer el esfuerzo y dedicación que ella ha puesto en Hollywood para obtener un lugar siendo esta, una industria sumamente excluyente con los latinos”, dijo otro.





