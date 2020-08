Hace una semana Eiza González cerró sus perfiles de Instagram y Twitter tras una polémica contra sus “haters” y la cantante Belinda. Esta vez la actriz mexicana decidió volver por la puerta grande y compartió el instante en que se hacía un tatuaje.

En sus historias de Instagram, primero compartió una foto parada frente a un gran espejo. Luego a ella siendo tatuada en un el salón del artista “Winterstone” en California (Estados Unidos).

Eiza González se hace un nuevo tatuaje

“Amor propio”, se lee en mensaje que escribió la actriz. De este modo, González responde a sus contrincantes, quienes la atacan en sus plataformas. Pero no fue solo en sus stories, sino que también compartió una nueva imagen donde se le ve con el cabello recogido.

Hace unas semanas, González y Belinda fueron comparadas en redes sociales luego que la cantante anunciara su romance con Christian Nodal. “Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo, o quiero ser partícipe. Gracias”, comentó la protagonista de “Fast & Furious”.

“Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo por ser mujeres tenemos desventaja”, agregó González luego que los usuarios compararan al actor Timonthée Chalamet con Nodal, como “historial” de la cantante española.

