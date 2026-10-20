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Resumen

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EJAE, cantante de “K-pop Demon Hunters”, se casó con el músico Sam Kim en Seúl. (Foto: Xavier Collin / AFP)
EJAE, cantante de “K-pop Demon Hunters”, se casó con el músico Sam Kim en Seúl. (Foto: Xavier Collin / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante y compositora coreana conocida como EJAE, estrella de K-pop y que presta su voz a Rumi en “K-pop Demon Hunters” (‘Las Guerreras K-pop’), se ha casado con su novio, el también músico Sam Kim, según publica Vogue.

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