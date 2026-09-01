La nueva película del personaje de Chespirito no será una animación | (Foto: Twitter)
La nueva película del personaje de Chespirito no será una animación | (Foto: Twitter)
Por Redacción EC

Esta semana, durante la alfombra roja de los Premios Canacine en México, Roberto Gómez Fernández, el hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, confirmó el desarrollo de una película de “El Chapulín Colorado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.