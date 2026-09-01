Esta semana, durante la alfombra roja de los Premios Canacine en México, Roberto Gómez Fernández, el hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, confirmó el desarrollo de una película de “El Chapulín Colorado”.

La trama del proyecto se enfocaría en explorar el origen de la figura creada por Gómez Bolaños. Al respecto, su hijo, quien es productor y guionista detalló que la producción se encuentra en etapas preparatorias y próxima a iniciar su etapa de rodaje. “De ahí venimos, se está trabajando en eso y pues ya pronto lista para entrar a producirse”, declaró.

Asimismo, el creativo precisó que el largometraje se realizará en ‘live-action’, descartando la opción de una entrega animada. Sobre la elección del protagonista que asumirá el rol del héroe de las antenitas de vinil y el chipote chillón, el productor indicó: “Es el origen (del héroe), creo que no será animación y (el intérprete) será alguien que sea merecedor de ese puesto”.

La iniciativa se suma a otros proyectos recientes vinculados al catálogo de la franquicia, entre los que figuran la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, la serie animada “Los Colorado” y producciones enfocadas en otros personajes del universo de televisión.

Con esta propuesta, la historia que inició como un segmento televisivo en 1970 y obtuvo su propio programa en 1973 tendrá su primera adaptación cinematográfica enfocada en sus inicios.