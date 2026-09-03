Rosita Bouchot, la recordada 'Paty, compartió una fotografía desde un centro de salud y pidió a sus seguidores que le enviaran buenos deseos y oraciones. (Foto: Televisa / Captura de video)
Rosita Bouchot, la recordada 'Paty, compartió una fotografía desde un centro de salud y pidió a sus seguidores que le enviaran buenos deseos y oraciones. (Foto: Televisa / Captura de video)
Por Redacción EC

Rosita Bouchot, actriz mexicana conocida por interpretar a ‘Paty’ en “El Chavo del 8”, reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada y que sería sometida a una intervención quirúrgica.