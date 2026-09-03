Rosita Bouchot, actriz mexicana conocida por interpretar a ‘Paty’ en “El Chavo del 8”, reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada y que sería sometida a una intervención quirúrgica.
Rosita Bouchot, actriz mexicana conocida por interpretar a ‘Paty’ en “El Chavo del 8”, reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada y que sería sometida a una intervención quirúrgica.
El pasado martes 1 de septiembre, Bouchot publicó una fotografía en la que aparece con una bata hospitalaria y una vía intravenosa en uno de sus brazos. Junto a la imagen, aseguró que se encontraba bien y expresó optimismo frente al procedimiento médico al que sería sometida.
“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, señaló la actriz en su mensaje.
Hasta el momento, no se ha confirmado las causas que llevaron a Rosita Bouchot al hospital. Tampoco se han difundido detalles oficiales sobre la intervención quirúrgica ni un parte médico emitido por su familia.
¿Quién es Rosita Bouchot?
Rosita Bouchot formó parte de “El Chavo del 8” en 1975, cuando interpretó a ‘Paty’, uno de los personajes que despertaba el interés amoroso de ‘El Chavo’ y ‘Quico’. También participó en ‘El Chapulín Colorado’ y posteriormente desarrolló una trayectoria en telenovelas, cine y otros proyectos de entretenimiento.
La hospitalización ocurrió pocos días después de que la actriz celebrara su cumpleaños número 75, el pasado 30 de agosto. “Festejando mi cumpleaños. ¡Gracias vida! Gracias a mi amando Jorge Estrada Avendaño. Qué rica es la comida mexicana”, escribió la artista.
Bouchot continúa siendo reconocida principalmente por su participación en las producciones de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, que marcaron la televisión latinoamericana.