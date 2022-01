En México y en el mundo de la actuación, Roberto Palazuelos es conocido por sus polémicas declaraciones y que, divide a la opinión pública en diferentes plataformas de la Internet. En ese sentido, el artista que ahora es precandidato a gobernador de Quintana Roo por el Movimiento Ciudadano, expresó su admiración por el narcotraficante Chapo Guzmán .

Aquel líder del Cártel de Sinaloa y que actualmente se encuentra recluido en Estados Unidos fue punto de conversación en una entrevista que brindó. El actor mexicano que fue uno de los amigos íntimos de Luis Miguel en su adolescencia fue duramente criticado en redes sociales.

Sus palabras han rebotado en múltiples plataformas web y generó miles de reacciones por los usuarios que lo siguen. Por otra parte, muchos cuestionan su incursión a la política pese a que no tiene experiencia alguna en el rubro.

Usuarios recordaron las declaraciones de la celebridad cuando destacó la “inteligencia” del reo cuando este pudo escapar de la cárcel en más de una oportunidad. “Mira Dante Delgado, aquí tu candidato Roberto Palazuelos haciendo apología del narco y expresando su admiración por ‘El Chapo’ Guzmán”, indicó una cibernauta en Twitter.

Captura, Twitter

“A mí, aunque me digan que ‘cómo que hablas bien del Chapo’, a mí mis respetos yo admiro al Chapo porque qué mente tan brillante y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí (a través de un túnel subterráneo), eso no cualquiera. Será un delincuente, pero qué señor delincuente, discúlpame, pero da más orgullo decir Yes El Chapo mexican en otro país, que un político o algo, la verdad, El Chapo Guzmán leyenda para siempre, salirse así del bote...”, se le oye decir en el video donde aparece Palazuelos con Adela Micha y el boxeador Julio César Chávez.

El protagonista del reality show Mirrrey Palazuelos señaló que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno federal en el mediático caso conocido como ‘El culiacanazo’, fue haber liberado a Ovidio para privilegiar la vida y evitar la violencia.

“Un operativo sin reportar a los altos mando…Privilegiar la vida estuvo bien, pero ya haber hecho el operativo con las patas, nos desprestigiaron a nivel internacional horrible por haber hecho un mal operativo”