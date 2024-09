El viernes 27 de setiembre, se realizó la primera noche de eliminación de “El gran chef: Famosos”, que actualmente transmite su nueva temporada con otros doce famosos. Tras una intensa jornada llena de gran expectativa y emociones encontradas, Anthony Chávez, locutor radial peruano, se convirtió en el primer eliminado, dejando la competencia entre agradecimientos y buenos deseos.

“Muchísimas gracias, la he pasado muy bien, ha sido semanas intensas... Espero que cumplamos la palabra del grupo para seguir conociéndonos un poco más. Me voy muy contento, muy feliz”, expresó Chávez tras conocer el veredicto del jurado, quienes no dudaron en resaltar sus habilidades.

El juez Giacomo Bocchio le dirigió un mensaje motivador: “Se ve que entiendes, te ha faltado detalles. Te animo a que te esfuerces en practicar, creo que si tú practicas y le metes cabeza vas a llegar lejos en el mundo gastronómico. Tienes capacidad”. Por su parte, Nelly Rossinelli subrayó el carisma del participante: “He podido ver un poco de tu trabajo y la manera en la que nos has hecho reír es mucho más difícil que cocinar. Sigue practicando, te queremos ver”.

¿Qué participantes quedaron salvados?





Luego de ser desafiados a preparar chicharrones de calamar con salsa tártara y pescado a lo macho, los actores Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz y Kukuli Morante impresionaron al jurado con sus platillos, asegurando su pase a la siguiente fase del concurso televisivo.

“¿El primer salvado? ¡Yeeeeh!”, celebró Monteghirfo. Posteriormente, Raysa Ortiz, agradecida por su desempeño, avanzó a la siguiente etapa exclamando: “¡Me salvé! ¡Me salvé! Gracias Dios mío”. Finalmente, Kukuli Morante también consiguió su permanencia en el programa..